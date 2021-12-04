"تعليم عفيف": جاهزون لعودة 17 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة غدًا

حضوريًّا للمتوسط والثانوي.. وعبر "منصة مدرستي" للابتدائي ورياض الأطفال

أكد مدير تعليم محافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، اكتمال كل الاستعدادات والخطط التعليمية والإدارية لبداية الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٣هـ بمدارس المحافظة، والعودة للمدارس حضوريًّا للمتوسط والثانوي وعبر منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية.

وأوضح "الزهراني" لـ"سبق" أن إدارته أكملت ترحيل الكتب الدراسية للمدارس؛ لتوزيعها على الطلاب والطالبات؛ وفق إجراءات احترازية، واستعدادًا لعودة أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية غدًا الأحد حضوريًّا؛ لمواصلة تعليمهم في بيئة صحية آمنة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية، وأكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة في مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية يواصلون تعليمهم عبر منصة "مدرستي" و"الروضة الافتراضية"؛ حرصًا على سلامتهم.

وأضاف أن قادة وقائدات المدارس أنهوا كذلك إسناد جميع الجداول الدراسية في "منصة مدرستي" لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

كما أكد مدير "تعليم عفيف" اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، بجاهزية عالية وسط جهود مبذولة من كل الإدارات والأقسام والمدارس بالإدارة، من برامج تدريبية وتقنية وحملات إعلامية توعوية لإكمال مسيرة العودة الحضورية الآمنة التي بدأت في الفصل الدراسي الأول في الفصل الثاني، مع استمرار الدراسة في مدارس رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية عن بُعد عبر منصة "مدرستي" وقنوات "عين" الفضائية.

وأثنى على جهود وزارة التعليم التي تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لاستمرار الدراسة في الفصل الدراسي الثاني حضوريًّا للمرحلتين المتوسطة والثانوية مع التقيد بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الجميع.

وشدد "سعيد الزهراني" على أهمية دور المجتمع التعليمي بكافة أطيافه؛ حيث يعد شريكًا أساسيًّا مع المدرسة في نجاح العودة الحضورية الآمنة للمتوسط والثانوي والعودة للدراسة عن بُعد في الابتدائي ورياض الأطفال ومتابعة أبنائه لمواصلة تعليميهم.