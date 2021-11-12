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شاهد.. تدشين أول مركز لدعم المزارعين في المدينة الصناعية الأولى بجدة

لتحقيق المساندة وتحسين جودة المنتجات وتسويقها.. مبادرة تشاركية تعاونية

دشّن مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أول مركز لدعم المزارعين المحليين في "المدينة الصناعية الأولى" بجدة.

وبيّن "الصاعدي" أن هذه المبادرة التشاركية استكمال لسلسلة من المبادرات التي تعاونت فيها جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي وشركة "لولو" السعودية، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية؛ بهدف تحسين جودة المنتجات الزراعية السعودية وتسويقها، كما تهدف هذه المبادرة لدعم المزارعين في منطقة مكة المكرمة.

من جهته، أوضح مدير قسم التسويق والجمعيات الزراعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة احمد محمد الحارثي، أن افتتاح مركز لفرز وتنظيف وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية في جدة يأتي بالتزامن مع افتتاح المراكز في كلا من الرياض والدمام.

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شاهد.. تدشين أول مركز لدعم المزارعين في المدينة الصناعية الأولى بجدة
سبق

دشّن مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أول مركز لدعم المزارعين المحليين في "المدينة الصناعية الأولى" بجدة.

وبيّن "الصاعدي" أن هذه المبادرة التشاركية استكمال لسلسلة من المبادرات التي تعاونت فيها جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي وشركة "لولو" السعودية، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية؛ بهدف تحسين جودة المنتجات الزراعية السعودية وتسويقها، كما تهدف هذه المبادرة لدعم المزارعين في منطقة مكة المكرمة.

من جهته، أوضح مدير قسم التسويق والجمعيات الزراعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة احمد محمد الحارثي، أن افتتاح مركز لفرز وتنظيف وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية في جدة يأتي بالتزامن مع افتتاح المراكز في كلا من الرياض والدمام.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
03:25 PM

شاهد.. تدشين أول مركز لدعم المزارعين في المدينة الصناعية الأولى بجدة

لتحقيق المساندة وتحسين جودة المنتجات وتسويقها.. مبادرة تشاركية تعاونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّن مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أول مركز لدعم المزارعين المحليين في "المدينة الصناعية الأولى" بجدة.

وبيّن "الصاعدي" أن هذه المبادرة التشاركية استكمال لسلسلة من المبادرات التي تعاونت فيها جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي وشركة "لولو" السعودية، مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية؛ بهدف تحسين جودة المنتجات الزراعية السعودية وتسويقها، كما تهدف هذه المبادرة لدعم المزارعين في منطقة مكة المكرمة.

من جهته، أوضح مدير قسم التسويق والجمعيات الزراعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة احمد محمد الحارثي، أن افتتاح مركز لفرز وتنظيف وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية في جدة يأتي بالتزامن مع افتتاح المراكز في كلا من الرياض والدمام.

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