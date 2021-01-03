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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

تفاصيل أكبر سرقة ذخيرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي من قاعدة عسكرية

نقل المئات من صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات خلال دقائق معدودة

فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقاً في قضية اقتحام مخزن ذخيرة بقاعدة عسكرية وسرقة ذخيرة.
وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان له اليوم الأحد، أنه "جرى خلال الأسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة عسكرية جنوب البلاد، وسرقة ذخيرة عسكرية".
وطبقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن القاعدة التي تم اقتحامها هي قاعدة التدريبات القومية للجيش قرب كيبوتس "تسيئيليم"، وسرق منها أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5,56 ملليمتر، وتعتبر هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، وخاصة في قاعدة عسكرية كبيرة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.
وتشير الشبهات إلى أنه من أجل اقتحام مخزن الذخيرة المركزي للجيش الإسرائيلي، التابع لسلاح البرية، استغل السارقون ثغرة أمنية، وأنه كانت لديهم خبرة حول إجراءات الحراسة في المكان.
وقالت وسائل إعلام إنه خلال دقائق معدودة تم نقل مئات صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن هذه الذخيرة بملايين الشواقل.
ولم يجْرِ اعتقال مشتبه بهم في هذه السرقة حتى الآن، وتشير تقديرات إلى أن السارقين استعانوا بجهات عسكرية داخل القاعدة العسكرية. وتقود التحقيق الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، إلى جانب الشرطة العسكرية.

الشرطة العسكرية الإسرائيلية سرقة ذخيرة

الرئيسية/ أخبار العالم

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تفاصيل أكبر سرقة ذخيرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي من قاعدة عسكرية
سبق

فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقاً في قضية اقتحام مخزن ذخيرة بقاعدة عسكرية وسرقة ذخيرة.
وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان له اليوم الأحد، أنه "جرى خلال الأسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة عسكرية جنوب البلاد، وسرقة ذخيرة عسكرية".
وطبقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن القاعدة التي تم اقتحامها هي قاعدة التدريبات القومية للجيش قرب كيبوتس "تسيئيليم"، وسرق منها أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5,56 ملليمتر، وتعتبر هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، وخاصة في قاعدة عسكرية كبيرة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.
وتشير الشبهات إلى أنه من أجل اقتحام مخزن الذخيرة المركزي للجيش الإسرائيلي، التابع لسلاح البرية، استغل السارقون ثغرة أمنية، وأنه كانت لديهم خبرة حول إجراءات الحراسة في المكان.
وقالت وسائل إعلام إنه خلال دقائق معدودة تم نقل مئات صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن هذه الذخيرة بملايين الشواقل.
ولم يجْرِ اعتقال مشتبه بهم في هذه السرقة حتى الآن، وتشير تقديرات إلى أن السارقين استعانوا بجهات عسكرية داخل القاعدة العسكرية. وتقود التحقيق الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، إلى جانب الشرطة العسكرية.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:33 PM

تفاصيل أكبر سرقة ذخيرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي من قاعدة عسكرية

نقل المئات من صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات خلال دقائق معدودة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقاً في قضية اقتحام مخزن ذخيرة بقاعدة عسكرية وسرقة ذخيرة.
وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان له اليوم الأحد، أنه "جرى خلال الأسبوع الماضي اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة عسكرية جنوب البلاد، وسرقة ذخيرة عسكرية".
وطبقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن القاعدة التي تم اقتحامها هي قاعدة التدريبات القومية للجيش قرب كيبوتس "تسيئيليم"، وسرق منها أكثر من 93 ألف رصاصة من عيار 5,56 ملليمتر، وتعتبر هذه واحدة من أكبر سرقات الذخيرة في تاريخ الجيش، وخاصة في قاعدة عسكرية كبيرة كهذه، التي شهدت في العقد الأخير سرقات أسلحة وعتاد عسكري.
وتشير الشبهات إلى أنه من أجل اقتحام مخزن الذخيرة المركزي للجيش الإسرائيلي، التابع لسلاح البرية، استغل السارقون ثغرة أمنية، وأنه كانت لديهم خبرة حول إجراءات الحراسة في المكان.
وقالت وسائل إعلام إنه خلال دقائق معدودة تم نقل مئات صناديق الذخيرة من المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن هذه الذخيرة بملايين الشواقل.
ولم يجْرِ اعتقال مشتبه بهم في هذه السرقة حتى الآن، وتشير تقديرات إلى أن السارقين استعانوا بجهات عسكرية داخل القاعدة العسكرية. وتقود التحقيق الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، إلى جانب الشرطة العسكرية.

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