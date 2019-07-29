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"بلينكن": التفاوض مع إيران لن يستمر إلى أجل غير مسمى

أشار إلى أن الكرة لا تزال بملعب طهران

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، خلال زيارته إلى الكويت، من أن عملية التفاوض مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وذكر "بلينكن" أن الولايات المتحدة أظهرت حسن النية والرغبة في العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي الموقع عام 2015؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الكرة لا تزال بملعب إيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بلينكن": التفاوض مع إيران لن يستمر إلى أجل غير مسمى
سبق

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، خلال زيارته إلى الكويت، من أن عملية التفاوض مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وذكر "بلينكن" أن الولايات المتحدة أظهرت حسن النية والرغبة في العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي الموقع عام 2015؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الكرة لا تزال بملعب إيران.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
05:34 PM

"بلينكن": التفاوض مع إيران لن يستمر إلى أجل غير مسمى

أشار إلى أن الكرة لا تزال بملعب طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، خلال زيارته إلى الكويت، من أن عملية التفاوض مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.

وذكر "بلينكن" أن الولايات المتحدة أظهرت حسن النية والرغبة في العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي الموقع عام 2015؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأشار إلى أن الكرة لا تزال بملعب إيران.

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