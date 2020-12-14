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موسكو تنفي صلتها بالهجوم الإلكتروني على "الخزانة الأمريكية"

الكرملين: واشنطن تجاهلت اقتراحاتنا بالتعاون في مكافحة القرصنة

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.

من جهتها، علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم، على محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، بأنها أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة.

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانًا رسميًا قالت فيه: "تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أمريكية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأمريكية وآخرها موقع وزارة الخزانة وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تمامًا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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موسكو تنفي صلتها بالهجوم الإلكتروني على "الخزانة الأمريكية"
سبق

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.

من جهتها، علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم، على محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، بأنها أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة.

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانًا رسميًا قالت فيه: "تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أمريكية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأمريكية وآخرها موقع وزارة الخزانة وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تمامًا".

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
02:29 PM

موسكو تنفي صلتها بالهجوم الإلكتروني على "الخزانة الأمريكية"

الكرملين: واشنطن تجاهلت اقتراحاتنا بالتعاون في مكافحة القرصنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أنباء عن هجمات إلكترونية على وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية.

من جهتها، علقت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم، على محاولات وسائل الإعلام الأمريكية اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية على موقع وزارة الخزانة الأمريكية والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات، بأنها أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة.

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانًا رسميًا قالت فيه: "تحاول، مرة جديدة، وسائل إعلام أمريكية مختلفة اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية على مختلف المواقع الأمريكية وآخرها موقع وزارة الخزانة وهذه المعلومات ليست دقيقة وعارية من الصحة تمامًا".

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