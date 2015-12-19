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"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والشمالية

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية؛ تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والشمالية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية؛ تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
08:22 AM

"الأرصاد": فرصة هطول أمطار رعدية على مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والشمالية

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والشرقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية؛ تمتد لتشمل الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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