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الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن "قطري" مفقود في السعودية

أسرته لـ"سبق": اختفى في هجرة يبرين جنوب حرض.. وبمركبة قطرية

تبحث الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية عن مفقود يحمل الجنسية القطرية، بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض، بمركبة تحمل لوحات قطرية.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وبمساعدة من جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالسيارات المجهزة والطائرات الشراعية وجمعية عون ، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه، ولا زال البحث جارياً إلى هذا اليوم.

ذوو المفقود قالوا لـ"سبق" إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، وكان موجوداً داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر ولم يغادر، وموجود غالباً في البر لامتلاكه عدداً من البهائم.

وأكدوا أن المفقود لا يعاني من أي أمراض وطالبوا من تصله أي معلومة عنه التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 0551175514.

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الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن "قطري" مفقود في السعودية
سبق

تبحث الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية عن مفقود يحمل الجنسية القطرية، بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض، بمركبة تحمل لوحات قطرية.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وبمساعدة من جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالسيارات المجهزة والطائرات الشراعية وجمعية عون ، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه، ولا زال البحث جارياً إلى هذا اليوم.

ذوو المفقود قالوا لـ"سبق" إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، وكان موجوداً داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر ولم يغادر، وموجود غالباً في البر لامتلاكه عدداً من البهائم.

وأكدوا أن المفقود لا يعاني من أي أمراض وطالبوا من تصله أي معلومة عنه التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 0551175514.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
09:02 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
11:39 PM

الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن "قطري" مفقود في السعودية

أسرته لـ"سبق": اختفى في هجرة يبرين جنوب حرض.. وبمركبة قطرية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
13
24,566

تبحث الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية عن مفقود يحمل الجنسية القطرية، بعد أن فُقد في هجرة يبرين جنوب حرض، بمركبة تحمل لوحات قطرية.

ومنذ تلقي بلاغ الفقد يوم الاثنين الماضي، هرعت الجهات المعنية من الشرطة والدفاع المدني وبمساعدة من جمعية غوث للتوعية والإنقاذ بالسيارات المجهزة والطائرات الشراعية وجمعية عون ، إضافة إلى مساعدة مجموعة من أبناء القبائل للبحث عنه، ولا زال البحث جارياً إلى هذا اليوم.

ذوو المفقود قالوا لـ"سبق" إن المفقود يُدعى حزام بن زيد آل نديلة المري، وكان موجوداً داخل السعودية منذ مقاطعة السعودية لدولة قطر ولم يغادر، وموجود غالباً في البر لامتلاكه عدداً من البهائم.

وأكدوا أن المفقود لا يعاني من أي أمراض وطالبوا من تصله أي معلومة عنه التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال على الرقم 0551175514.

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