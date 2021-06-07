في أول زيارة خارجية.. عطل بطائرة نائبة "بايدن" يضطرها للعودة لميريلاند

"ساندرز" قالت إن المشكلة تقنية.. ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة

أجبرت مشكلة فنية بطائرة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على عودتها إلى قاعدة أندروز في ميريلاند بعد نحو 25 دقيقة من مغادرتها، الأحد، في رحلة إلى غواتيمالا والمكسيك وفقاً للعربية نت.



وتفصيلاً.. هبطت الطائرة بسلام، وأبلغت المتحدثة باسم نائبة الرئيس، سيموني ساندرز، للصحفيين الذين رافقوا هاريس، أن نائبة الرئيس ستغادر في طائرة أخرى في غضون أقل من ساعة.

