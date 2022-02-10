وفد تايلاندي يزور السعودية لبحث الفرصة التجارية والاستثمارية.. خلال الشهر الجاري

أعلنت الغرفة التجارية التايلاندية، عن زيارة وفود تجارية إلى المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري؛ لإعادة العلاقات التجارية والاستثمارية.

ومن المقرر أن تتجه البعثة التجارية إلى المملكة يوم 26 فبراير الجاري؛ لزيارة العاصمة الرياض ونيوم ومدن أخرى، والبدء في مفاوضات تجارية بين القطاعين الخاصين بالبلدين.

ووفقًا للتقارير التايلاندية؛ فإن البعثة التجارية ستركز على عدة مجالات رئيسية هي: (السياحة، والطاقة، والعمل، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والتجارة، والرياضة، والثقافة).

وتتوقع الغرفة التجارية التايلاندية أن تنمو الصادرات إلى المملكة العربية السعودية إلى 2.2٪ من القيمة الإجمالية، بزيادة هامشية فوق 0.6٪ من إجمالي الصادرات، بمجرد استئناف البلدين للتجارة بشكل كامل.