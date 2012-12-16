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"الجبير" يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة

استعرضا العلاقات بين البلدين الصديقين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم؛ سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي ايبيا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم؛ سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي ايبيا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
04:55 PM

"الجبير" يستقبل سفير إسبانيا لدى المملكة

استعرضا العلاقات بين البلدين الصديقين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم؛ سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة خورخي ايبيا.

وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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