"القرني" مديراً للتدريب التقني بمكة المكرمة

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتكليف مرعي بن سعد القرني مديراً عاماً للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة لمدة عام اعتباراً من الأول من رجب الحالي .

فيما عبر "القرني" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على هذه الثقة، سائلاً الله المولى عز وجل أن يجعله عند حسن ظن أبناء التدريب التقني بمحافظات المنطقة .

وكان "القرني" قد حاز " العديد من الجوائز حيث حقق جائزة التميز في الأداء لأفضل موظف في منطقة الباحة ضمن جائزة الباحة للإبداع والتفوق 2016، قبل أن يحقق جائزتي التميز للعامين 2016 و 2018 بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما اجتاز قرابة 85 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً داخل المملكة وخارجها.