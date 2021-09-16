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أمانة جدة تعلن عن 5 مشاريع لتصريف الأمطار بنحو مليار ريال

في شرق وشمال وجنوب المحافظة بمدد تنفيذ تتراوح ما بين 24 و 36 شهراً لكل مشروع

أعلنت أمانة محافظة جدة عن خمسة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية في عدد من المواقع شرق وشمال وجنوب المحافظة، بقيمة إجمالية تصل نحو الـ "مليار ريال".

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، أن الأمانة فتحت مؤخراً مظاريف ثلاثة مشاريع بأكثر من 700 مليون ريال وتشمل:حي طيبة، و حي الحمدانية، و حي الهدى وجزء من الأجاويد وجزء من السنابل، و طريق عابر القارات وبعض المناطق المحيطة به.

وبيّن المهندس "غسان" أن الأمانة تقوم حالياً بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر، بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال، لافتا إلى أن مدد تنفيذ المشاريع الخمسة ستكون ما بين 24 و36 شهراً لكل مشروع.

وتواصل أمانة جدة أعمال تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ765 مليوناً و451 ألف ريال، والتي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م، وتشمل: "مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP 03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة".

يُذكر أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 365،404،600 مليون ريال والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفاً و500 متر وتركيب 623 منهولاً و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تعلن عن 5 مشاريع لتصريف الأمطار بنحو مليار ريال
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة عن خمسة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية في عدد من المواقع شرق وشمال وجنوب المحافظة، بقيمة إجمالية تصل نحو الـ "مليار ريال".

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، أن الأمانة فتحت مؤخراً مظاريف ثلاثة مشاريع بأكثر من 700 مليون ريال وتشمل:حي طيبة، و حي الحمدانية، و حي الهدى وجزء من الأجاويد وجزء من السنابل، و طريق عابر القارات وبعض المناطق المحيطة به.

وبيّن المهندس "غسان" أن الأمانة تقوم حالياً بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر، بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال، لافتا إلى أن مدد تنفيذ المشاريع الخمسة ستكون ما بين 24 و36 شهراً لكل مشروع.

وتواصل أمانة جدة أعمال تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ765 مليوناً و451 ألف ريال، والتي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م، وتشمل: "مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP 03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة".

يُذكر أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 365،404،600 مليون ريال والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفاً و500 متر وتركيب 623 منهولاً و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقياً.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:09 PM

أمانة جدة تعلن عن 5 مشاريع لتصريف الأمطار بنحو مليار ريال

في شرق وشمال وجنوب المحافظة بمدد تنفيذ تتراوح ما بين 24 و 36 شهراً لكل مشروع

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة عن خمسة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية في عدد من المواقع شرق وشمال وجنوب المحافظة، بقيمة إجمالية تصل نحو الـ "مليار ريال".

وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان بن عبدالله الزهراني، أن الأمانة فتحت مؤخراً مظاريف ثلاثة مشاريع بأكثر من 700 مليون ريال وتشمل:حي طيبة، و حي الحمدانية، و حي الهدى وجزء من الأجاويد وجزء من السنابل، و طريق عابر القارات وبعض المناطق المحيطة به.

وبيّن المهندس "غسان" أن الأمانة تقوم حالياً بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر، بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال، لافتا إلى أن مدد تنفيذ المشاريع الخمسة ستكون ما بين 24 و36 شهراً لكل مشروع.

وتواصل أمانة جدة أعمال تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ765 مليوناً و451 ألف ريال، والتي تأتي في إطار مشاريع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م، وتشمل: "مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP 03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة".

يُذكر أن الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية بلغت 365،404،600 مليون ريال والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ61 ألفاً و500 متر وتركيب 623 منهولاً و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقياً.

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