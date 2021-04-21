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"هيئة الطيران المدني" تدعو إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

دعت لمنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة

جددت الهيئة العامة للطيران المدني، تأكيدها على التقيد بتطبيق "البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID-19 في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ضرورة التقيد بتطبيق "البرتوكولات" التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، ومنها الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر ومنع الازدحام، واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".

ودعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها؛ من أجل المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة؛ مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

وتقوم هيئة الطيران المدني -بالتعاون مع الجهات الأمنية- بتكثيف جولات تفتيشية وزيارات رقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز (قياس درجة الحرارة أو تطبيق توكلنا)، وتعيين ضابط "بروتوكول" في كل منشأة، وأكثر من 250 مراقبًا؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى زيادة الرسائل التوعوية التثقيفية بجميع المباني والمطارات والمنشآت التابعة لها، والتأكيد على الشركات والمراكز التجارية بالمطارات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية في مطارات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 19-COVID؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بغية اتخاذ التدابير الصحية كافة وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقًا لمعايير السلامة والصحة العالمية.

الهيئة العامة للطيران المدني رئيس الهيئة العامة للطيران المدني هيئة الطيران المدني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الطيران المدني" تدعو إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
سبق

جددت الهيئة العامة للطيران المدني، تأكيدها على التقيد بتطبيق "البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID-19 في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ضرورة التقيد بتطبيق "البرتوكولات" التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، ومنها الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر ومنع الازدحام، واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".

ودعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها؛ من أجل المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة؛ مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

وتقوم هيئة الطيران المدني -بالتعاون مع الجهات الأمنية- بتكثيف جولات تفتيشية وزيارات رقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز (قياس درجة الحرارة أو تطبيق توكلنا)، وتعيين ضابط "بروتوكول" في كل منشأة، وأكثر من 250 مراقبًا؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى زيادة الرسائل التوعوية التثقيفية بجميع المباني والمطارات والمنشآت التابعة لها، والتأكيد على الشركات والمراكز التجارية بالمطارات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية في مطارات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 19-COVID؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بغية اتخاذ التدابير الصحية كافة وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقًا لمعايير السلامة والصحة العالمية.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
09:16 PM

"هيئة الطيران المدني" تدعو إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

دعت لمنع الازدحام واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جددت الهيئة العامة للطيران المدني، تأكيدها على التقيد بتطبيق "البروتوكولات" والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة كورونا COVID-19 في مباني الهيئة والمطارات والمنشآت التابعة لها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ضرورة التقيد بتطبيق "البرتوكولات" التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها، ومنها الالتزام بلبس الكمامة والتعقيم المستمر ومنع الازدحام، واتباع الملصقات الإرشادية والحفاظ على المسافة الجسدية الآمنة، إلى جانب عدم السماح بدخول أي منشأة تخص الطيران المدني إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".

ودعا إلى التمسك بالإجراءات الصحية الموصى بها؛ من أجل المحافظة على المكتسبات التي تَحققت في التصدي لجائحة كورونا وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة؛ مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم الرعاية الكريمة والدعم السخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولًا وقبل كل شيء.

وتقوم هيئة الطيران المدني -بالتعاون مع الجهات الأمنية- بتكثيف جولات تفتيشية وزيارات رقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز (قياس درجة الحرارة أو تطبيق توكلنا)، وتعيين ضابط "بروتوكول" في كل منشأة، وأكثر من 250 مراقبًا؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى زيادة الرسائل التوعوية التثقيفية بجميع المباني والمطارات والمنشآت التابعة لها، والتأكيد على الشركات والمراكز التجارية بالمطارات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية في مطارات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد 19-COVID؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وقامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات بغية اتخاذ التدابير الصحية كافة وتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقًا لمعايير السلامة والصحة العالمية.

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