أمانة الطائف تُعاقب مطعمًا.. عمالته خالفت الإجراءات الاحترازية

لم يتقيّد بالبروتوكولات الصحية للحدّ من تفشّي فيروس "كورونا"

كشفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، اليوم الجمعة، تساهل عدد من عمالة أحد المطاعم للاشتراطات الاحترازية؛ حيث تم رصد ثلاثة منهم لم يكونوا مرتدين للكمامات.

وتضمنت المخالفات المرصودة: عدم التقيد باستخدام مقياس الحرارة للزبائن، وعدم إبراز تطبيق "توكلنا"، بخلاف التباعد الاجتماعي الذي لم يكُن ظاهرًا داخل المطعم، في ظل وجود مراقبي البلدية الذين رصدوا تلك المخالفات.



وقد لوحظَ افتقار المطعم للنظافة، فيما جرى اعتماد البروتوكول حيال عدم تقيد المطعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفرض غرامات مالية رادعة يتم اتخاذها.