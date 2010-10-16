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هل فعلتها عصابات المخدرات؟ إصابات إثر إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي

فيما ربط البعض الواقعة بالعثور على 4 جثث داخل سيارة مسروقة قبل شهر

أصيب العديد من الأشخاص، اليوم الجمعة؛ جراء وقوع حادثة إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه تم سماع أصوات أعيرة نارية بالقرب من صالة 2 في مطار مكسيكو سيتي في العاصمة المكسيكية، وفق "سبوتنيك عربي".

ونقلت الوكالة عن مصادر في الشرطة المكسيكية، قولها إنه قد يكون إطلاق النار قد أسفر عن إصابة شخصين أو 3 أشخاص على الأقل.

ولم تكشف الوكالة ولا وسائل الإعلام المحلية بعدُ، سبب إطلاق النار وما إذا كان عملية إرهابية أم مجرد حرب بين عصابات المخدرات.

وكانت الشرطة المكسيكية قد عثرت، في نهاية شهر سبتمبر على 4 جثث داخل سيارة مسروقة في مدينة إيغوالا في ولاية غيريرو جنوبي المكسيك، يعتقد أنها مرتبطة بعصابات المخدرات.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة تُركت بالقرب من مقر الحملة الانتخابية لرئيس بلدية المدينة القادم، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هل فعلتها عصابات المخدرات؟ إصابات إثر إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي
سبق

أصيب العديد من الأشخاص، اليوم الجمعة؛ جراء وقوع حادثة إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه تم سماع أصوات أعيرة نارية بالقرب من صالة 2 في مطار مكسيكو سيتي في العاصمة المكسيكية، وفق "سبوتنيك عربي".

ونقلت الوكالة عن مصادر في الشرطة المكسيكية، قولها إنه قد يكون إطلاق النار قد أسفر عن إصابة شخصين أو 3 أشخاص على الأقل.

ولم تكشف الوكالة ولا وسائل الإعلام المحلية بعدُ، سبب إطلاق النار وما إذا كان عملية إرهابية أم مجرد حرب بين عصابات المخدرات.

وكانت الشرطة المكسيكية قد عثرت، في نهاية شهر سبتمبر على 4 جثث داخل سيارة مسروقة في مدينة إيغوالا في ولاية غيريرو جنوبي المكسيك، يعتقد أنها مرتبطة بعصابات المخدرات.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة تُركت بالقرب من مقر الحملة الانتخابية لرئيس بلدية المدينة القادم، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
06:58 PM

هل فعلتها عصابات المخدرات؟ إصابات إثر إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي

فيما ربط البعض الواقعة بالعثور على 4 جثث داخل سيارة مسروقة قبل شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب العديد من الأشخاص، اليوم الجمعة؛ جراء وقوع حادثة إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أنه تم سماع أصوات أعيرة نارية بالقرب من صالة 2 في مطار مكسيكو سيتي في العاصمة المكسيكية، وفق "سبوتنيك عربي".

ونقلت الوكالة عن مصادر في الشرطة المكسيكية، قولها إنه قد يكون إطلاق النار قد أسفر عن إصابة شخصين أو 3 أشخاص على الأقل.

ولم تكشف الوكالة ولا وسائل الإعلام المحلية بعدُ، سبب إطلاق النار وما إذا كان عملية إرهابية أم مجرد حرب بين عصابات المخدرات.

وكانت الشرطة المكسيكية قد عثرت، في نهاية شهر سبتمبر على 4 جثث داخل سيارة مسروقة في مدينة إيغوالا في ولاية غيريرو جنوبي المكسيك، يعتقد أنها مرتبطة بعصابات المخدرات.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة تُركت بالقرب من مقر الحملة الانتخابية لرئيس بلدية المدينة القادم، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

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