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"الأمن العام": ضَبْط 244 مخالفًا لقيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة للحج

بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا

صرَّح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه إشارة إلى الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء / 12 / 1441 هـ من ضبط (244) مخالفًا؛ توافرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط مخالفيها.

الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن العام": ضَبْط 244 مخالفًا لقيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة للحج
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه إشارة إلى الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء / 12 / 1441 هـ من ضبط (244) مخالفًا؛ توافرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط مخالفيها.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:34 PM

"الأمن العام": ضَبْط 244 مخالفًا لقيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة للحج

بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا

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عبدالحكيم شار - مكة المكرمة
2
1,288

صرَّح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه إشارة إلى الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تمكنت قوات أمن الحج اليوم الثلاثاء / 12 / 1441 هـ من ضبط (244) مخالفًا؛ توافرت الأدلة على قيامهم بالتهيئة للتسلل إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج بما يخالف الإجراءات النظامية الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط مخالفيها.

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