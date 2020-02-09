مدير "تعليم الأفلاج" يتفقّد خطط "التحصيل المدرسي" ومهارتي القراءة والكتابة

ضِمن الاستراتيجية المنفذة لتحسين نواتج التعليم ورفع المستوى بالعملية التعليمية

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، صباح اليوم، بجولة ميدانية لمتابعة خطة التحصيل الدراسي بمدارس المحافظة، وتفعيل مهارتي القراءة والكتابة والخطط الاستراتيجية المنفذة في تحسين نواتج التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

وشملت الزيارة التي قام بها "آل مغيرة"، اليوم الأحد، مدرسة زيد بن ثابت بالخالدية، وقف خلالها على سير العملية التعليمة داخل الفصول الدراسية، وتابع تفعيل العشر دقائق المخصصة لمهارتي القراءة والكتابة وخطة التحصيل الدراسي مع مشرف التحصيل؛ مؤكدًا تفعليها والعمل بها والحرص على تحسين نواتج التعليم.

وتأتي الزيارة التي قام مدير تعليم الأفلاج ضمن سلسلة زيارات أسبوعية لمدارس المحافظة؛ للوقوف عن كثب على سير الدراسة والالتقاء بالقادة ومنسوبي المدارس وطلابها والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بها.