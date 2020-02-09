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مسلح مندسّ.. مقتل جنديين أمريكيين بنيران مهاجم شرق أفغانستان

"طالبان" لم تعلن مسؤوليتها.. والدافع وراء الهجوم غير معروف

قُتل جنديان أمريكيان وأصيب ستة آخرون، اليوم (الأحد)، عندما فتح شخص يرتدي زي قوات الأمن الأفغانية، النار عليهما بسلاح رشاش، في شرق البلاد.

وأفاد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت، في بيان أوردته "رويترز"؛ بأن تبادل إطلاق النار وقع بعد أن أنهت قوة أمريكية أفغانية مشتركة اجتماعًا في المقر الإداري بمنطقة شيرزاد في إقليم ننكرهار.

وأضاف أن التقارير الحالية تشير إلى أن فردًا يرتدي الزي الأفغاني فتح النار على القوات الأمريكية والأفغانية من سلاح رشاش.

وبيّن أن قواته لا زالت تجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي.


ووقع إثر الاعتداء تبادل لإطلاق النار بين جنود أمريكيين وأفغان، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من الجانبين، لكن الجانب الأفغاني لم يفصح عن أي تفاصيل بعد.

ولم تعلن حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويحقق مسؤولون كبار فيما إذا كان الهجوم قد نفذه جندي أفغاني بالفعل.


أفغانستان قوات الأمن الأفغانية المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليجيت إطلاق النار سلاح رشاش

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسلح مندسّ.. مقتل جنديين أمريكيين بنيران مهاجم شرق أفغانستان
سبق

قُتل جنديان أمريكيان وأصيب ستة آخرون، اليوم (الأحد)، عندما فتح شخص يرتدي زي قوات الأمن الأفغانية، النار عليهما بسلاح رشاش، في شرق البلاد.

وأفاد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت، في بيان أوردته "رويترز"؛ بأن تبادل إطلاق النار وقع بعد أن أنهت قوة أمريكية أفغانية مشتركة اجتماعًا في المقر الإداري بمنطقة شيرزاد في إقليم ننكرهار.

وأضاف أن التقارير الحالية تشير إلى أن فردًا يرتدي الزي الأفغاني فتح النار على القوات الأمريكية والأفغانية من سلاح رشاش.

وبيّن أن قواته لا زالت تجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي.


ووقع إثر الاعتداء تبادل لإطلاق النار بين جنود أمريكيين وأفغان، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من الجانبين، لكن الجانب الأفغاني لم يفصح عن أي تفاصيل بعد.

ولم تعلن حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويحقق مسؤولون كبار فيما إذا كان الهجوم قد نفذه جندي أفغاني بالفعل.


09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
10:01 PM

مسلح مندسّ.. مقتل جنديين أمريكيين بنيران مهاجم شرق أفغانستان

"طالبان" لم تعلن مسؤوليتها.. والدافع وراء الهجوم غير معروف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل جنديان أمريكيان وأصيب ستة آخرون، اليوم (الأحد)، عندما فتح شخص يرتدي زي قوات الأمن الأفغانية، النار عليهما بسلاح رشاش، في شرق البلاد.

وأفاد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليجيت، في بيان أوردته "رويترز"؛ بأن تبادل إطلاق النار وقع بعد أن أنهت قوة أمريكية أفغانية مشتركة اجتماعًا في المقر الإداري بمنطقة شيرزاد في إقليم ننكرهار.

وأضاف أن التقارير الحالية تشير إلى أن فردًا يرتدي الزي الأفغاني فتح النار على القوات الأمريكية والأفغانية من سلاح رشاش.

وبيّن أن قواته لا زالت تجمع المعلومات، والسبب أو الدافع وراء الهجوم غير معروف في الوقت الحالي.


ووقع إثر الاعتداء تبادل لإطلاق النار بين جنود أمريكيين وأفغان، أسفر عن سقوط قتلى ومصابين من الجانبين، لكن الجانب الأفغاني لم يفصح عن أي تفاصيل بعد.

ولم تعلن حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ويحقق مسؤولون كبار فيما إذا كان الهجوم قد نفذه جندي أفغاني بالفعل.


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