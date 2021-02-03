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تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

السعوديات سيعملن في المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة

أنهى مركز التدريب النسوي بالأمن العام تأهيل أكثر من 2100 مجندة خلال العامين الماضيين؛ إذ يعد المركز الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية.

وقالت رانيا خالد الحربي مديرة مركز التدريب النسوي بالأمن العام لقناة "العربية": أنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية".

وفي حين تم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر.

وقالت التزام القحطاني مدربة عسكرية إن يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام
سبق

أنهى مركز التدريب النسوي بالأمن العام تأهيل أكثر من 2100 مجندة خلال العامين الماضيين؛ إذ يعد المركز الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية.

وقالت رانيا خالد الحربي مديرة مركز التدريب النسوي بالأمن العام لقناة "العربية": أنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية".

وفي حين تم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر.

وقالت التزام القحطاني مدربة عسكرية إن يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
12:23 AM

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام

السعوديات سيعملن في المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
201

أنهى مركز التدريب النسوي بالأمن العام تأهيل أكثر من 2100 مجندة خلال العامين الماضيين؛ إذ يعد المركز الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية.

وقالت رانيا خالد الحربي مديرة مركز التدريب النسوي بالأمن العام لقناة "العربية": أنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية".

وفي حين تم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر.

وقالت التزام القحطاني مدربة عسكرية إن يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.

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