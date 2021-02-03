وقالت التزام القحطاني مدربة عسكرية إن يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.

وفي حين تم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر.

وقالت رانيا خالد الحربي مديرة مركز التدريب النسوي بالأمن العام لقناة "العربية": أنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية".

أنهى مركز التدريب النسوي بالأمن العام تأهيل أكثر من 2100 مجندة خلال العامين الماضيين؛ إذ يعد المركز الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية.

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام عبدالحكيم شار سبق 2021-02-03 أنهى مركز التدريب النسوي بالأمن العام تأهيل أكثر من 2100 مجندة خلال العامين الماضيين؛ إذ يعد المركز الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية. وقالت رانيا خالد الحربي مديرة مركز التدريب النسوي بالأمن العام لقناة "العربية": أنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية". وفي حين تم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر. وقالت التزام القحطاني مدربة عسكرية إن يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 12:23 AM

تأهيل أكثر من 2000 مجندة من دورة تدريبية للعمل في الأمن العام السعوديات سيعملن في المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة





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أنهى مركز التدريب النسوي بالأمن العام تأهيل أكثر من 2100 مجندة خلال العامين الماضيين؛ إذ يعد المركز الذراع التدريبي لقطاعات وزارة الداخلية.

وقالت رانيا خالد الحربي مديرة مركز التدريب النسوي بالأمن العام لقناة "العربية": أنشأ المعهد على أحدث طراز تدريبي وهو مجهز بالتقنية العالية والمعامل الحاسوبية والقاعات والميادين التدريبية".

وفي حين تم توزيع المجندات على المرور والشرطة وأمن الطرق والقوات الخاصة للحج والعمرة، وذلك بعد أن خضعن مع المدنيات لبرامج تأهيلية وأخرى تخصصية بحسب مهام كل قطاع أمني وتضمنت المناهج برامج نظرية وعملية منها اللياقة والرماية والمشاة العسكرية لمدة 4 أشهر.

وقالت التزام القحطاني مدربة عسكرية إن يقدم المركز للملتحقات بدورة الفرد الأساس مادة المشاة العسكرية والتي تهدف إلى تنمية الحس الانضباطي والعمل الجماعي وتقبّل الأوامر وتنفيذها بتفانٍ واحترافية والذي يعزّز روح الولاء والاعتزاز بالوطن الغالي وبقيادته ومقدساته.