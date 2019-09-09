النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة العمل تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى 8850 ريالًا عبر خدمة #معروفة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة "معروفة"؛ بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
وتم إطلاق هذه الخدمة من خلال بوابة "مساند"؛ حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تُقدر بـ8850 ريالًا (أقل بـ50٪ من تكلفة الاستقدام المعتاد)، "غير شامل للقيمة المضافة"، وفي مدة زمنية محددة بـ45 يومًا؛ شريطة اختيار اسم العاملة من قِبَل المواطن.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل: (الاسم، ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة).
وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة؛ لاستلام ومعالجة الطلبات؛ حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيًّا من قِبَل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.
يُذكر أن هذه الخدمة محصورة فقط على "بوابة مساند" التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.
ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط التالي: https://www.musaned.com.sa/ar/faq

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة العمل تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى 8850 ريالًا عبر خدمة #معروفة
سبق

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة "معروفة"؛ بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
وتم إطلاق هذه الخدمة من خلال بوابة "مساند"؛ حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تُقدر بـ8850 ريالًا (أقل بـ50٪ من تكلفة الاستقدام المعتاد)، "غير شامل للقيمة المضافة"، وفي مدة زمنية محددة بـ45 يومًا؛ شريطة اختيار اسم العاملة من قِبَل المواطن.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل: (الاسم، ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة).
وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة؛ لاستلام ومعالجة الطلبات؛ حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيًّا من قِبَل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.
يُذكر أن هذه الخدمة محصورة فقط على "بوابة مساند" التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.
ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط التالي: https://www.musaned.com.sa/ar/faq

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
12:32 PM

وزارة العمل تخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين إلى 8850 ريالًا عبر خدمة #معروفة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
18,161

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة "معروفة"؛ بهدف تسهيل وتنظيم إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وتوفير خدمة عالية المستوى للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
وتم إطلاق هذه الخدمة من خلال بوابة "مساند"؛ حيث تُمكّن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تُقدر بـ8850 ريالًا (أقل بـ50٪ من تكلفة الاستقدام المعتاد)، "غير شامل للقيمة المضافة"، وفي مدة زمنية محددة بـ45 يومًا؛ شريطة اختيار اسم العاملة من قِبَل المواطن.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل: (الاسم، ورقم الجواز، ورقم التواصل مع العاملة).
وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة؛ لاستلام ومعالجة الطلبات؛ حيث يتم اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيًّا من قِبَل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.
يُذكر أن هذه الخدمة محصورة فقط على "بوابة مساند" التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي يتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.
ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط التالي: https://www.musaned.com.sa/ar/faq

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,142
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,613
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,513
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,984

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة