في مباراة "ودية" .. الهلال يكسب الفتح بثلاثية

"إيغالو" سجل في أول ظهور مع الأزرق

شارك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال النيجيري " إيغالو" (القادم من نادي الشباب) فريقه الجديد، لأول مرة، أمام الفتح "وديًا"، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الرئيس بنادي الهلال بالرياض.

وكسب الأزرق ضيفه الفتح بنتيجة 3-2 في المباراة التجريبية، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تزامنًا مع «أيام فيفا».



انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل خليفة الدوسري هدف الهلال، فيما جاء هدف الفتح عن طريق محمد السعيد.



وفي الشوط الثاني، سجل النيجيري "إيغالو" هدفًا قاد به فريقه إلى الفوز بعد أن كانت المباراة تشير إلى التعادل بنتيجة 2-2، عقب إحراز المالي موسى ماريجا هدفًا للهلال، وأحمد الجعيدي هدفًا للفتح.

