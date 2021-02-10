صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ترقية مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممدوح بن شجاع المطيري من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.
"المطيري" للمرتبة الـ 7 بتعليم القصيم
صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ترقية مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممدوح بن شجاع المطيري من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.
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"المطيري" للمرتبة الـ 7 بتعليم القصيمصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-10
10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
11:29 PM
"المطيري" للمرتبة الـ 7 بتعليم القصيم
صدرت موافقة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ترقية مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممدوح بن شجاع المطيري من المرتبة السادسة إلى المرتبة السابعة.
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