"باغانو": مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحية في العالم

أكد أنه سيوفر طاقة متجددة على مدار اليوم

كشف المدير التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، أن مشروع البحر الأحمر سيكون أكبر وجهة سياحية في العالم اليوم لأنه سيوفر طاقة متجددة طوال 24 ساعة في اليوم.

وأضاف باغانو للإخبارية: "فخورون بأن 50% من موظفينا سعوديون ونطمح لزيادة وخلق الوظائف، لأنه أمر مهم جدًا كجزء من رؤية المملكة 2030"، معربًا في هذا الصدد عن فخره بأن أكثر من 10 مليارات دولارات من العقود منحتها الشركة ستذهب لمقاولين سعوديين.

وعن توقيع أكبر عقد لمشروع البحر الأحمر لتوفير الطاقة المتجددة بالكامل، أكد المدير التنفيذي للشركة أن التوقيع يشجع على الاستثمار في السياحة.

يذكر أن مشروع البحر الأحمر يعَد وجهة سياحية فاخرة يجري تطويرها حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم، وسيستحدث المشروع معايير جديدة للتنمية المستدامة، وسيعيد تعريف مفهوم الرفاهية، وسيرحّب بالزوار الذين ستتاح لهم فرصة استكشاف عجائب ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، والتعرف على التراث الثقافي الذي خلّفه طريق الحرير القديم.

ويُعد مشروع البحر الأحمر، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.