تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 44.17 دولار للبرميل

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر زادت بنسبة 0.7%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع التقارير الإيجابية حول لقاح "كورونا" المرتقب، ووسط آمال بأن تتجه مجموعة "أوبك+" لتأجيل زيادة الإنتاج.

واقترحت اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك+" تأجيل خطة زيادة الإنتاج المقررة في بداية 2021 لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، في ظل استمرار أزمة "كورونا"، وانخفاض الطلب على الخام.

وتخفض "أوبك+" الإنتاج في الوقت الحالي بنحو 7.7 مليون برميل يومياً، لكن كان من المقرر تخفيف التخفيضات عند مليوني برميل يومياً في يناير وفق رويترز.

ولا تزال الأنباء الإيجابية حول لقاح "كورونا" تتوافد إذ أعلنت "موديرنا"، الإثنين، أن فاعلية لقاحها في الوقاية من الفيروس تصل إلى 94.5%.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.8% إلى 44.17 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.7% عند 41.61 دولار للبرميل.