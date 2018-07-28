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فيديو مرعب.. جوال فتاة يسجل سقوطها من ارتفاع 50 مترًا

بدأ بصرخة وانتهى بصمت الموت الرهيب

في أحدث مآسي مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت فتاة صينية مصرعها أثناء بث مباشر من موقع عملها على رافعة؛ حيث كانت تقف على ارتفاع حوالى 50 مترًا، حين سقطت ومعها الجوال الذي التقط لحظة النهاية حتى صمت الموت الرهيب.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وقع الحادث الساعة 5.40 مساء يوم الثلاثاء الماضي في مدينة تشوتشو بمحافظة تشجيانغ غربي الصين.

وقد اعتادت سائقة رافعة البناء، شياو تشيومي (23 عامًا) التقاط فيديوهات من مكان عملها على ارتفاعات عالية، وتقديمها لـ100 ألف من متابعيها على مواقع التواصل.

وفي يوم الحادث، استغلت "تشيومي" انتهاء العمل في موقع البناء، ووقفت في كابينة عملها على الرافعة في مكان خطر ومعها هاتفها، وبدأت في بث مباشر من الموقع لمتابعيها.

ويكشف الفيديو اللحظة المأساوية لسقوط الفتاة وكيف التقط الجوال لحظات السقوط المروعة، بدءًا من صرخة الرعب التي أطلقتها "تشيومي"، مرورًا باصطدامات عدة بأعمدة وقضبان الرافعة، حتى استقرت بلا حراك على الأرض؛ بينما كان الجوال يلتقط لحظة صمت الموت الرهيبة والسكون التام.

وحسب وسائل إعلام محلية؛ فإن "تشيومي" كانت أمًّا لطفلين صغيرين.

وقال شهود عيان إنهم رأوها تسقط على الأرض، وكانت تحمل هاتفها في يدها؛ لكن أسرتها نفت ذلك، وقالت إنها سقطت حين أخطأت درجة سلم على الرافعة.

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فيديو مرعب.. جوال فتاة يسجل سقوطها من ارتفاع 50 مترًا
سبق

في أحدث مآسي مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت فتاة صينية مصرعها أثناء بث مباشر من موقع عملها على رافعة؛ حيث كانت تقف على ارتفاع حوالى 50 مترًا، حين سقطت ومعها الجوال الذي التقط لحظة النهاية حتى صمت الموت الرهيب.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وقع الحادث الساعة 5.40 مساء يوم الثلاثاء الماضي في مدينة تشوتشو بمحافظة تشجيانغ غربي الصين.

وقد اعتادت سائقة رافعة البناء، شياو تشيومي (23 عامًا) التقاط فيديوهات من مكان عملها على ارتفاعات عالية، وتقديمها لـ100 ألف من متابعيها على مواقع التواصل.

وفي يوم الحادث، استغلت "تشيومي" انتهاء العمل في موقع البناء، ووقفت في كابينة عملها على الرافعة في مكان خطر ومعها هاتفها، وبدأت في بث مباشر من الموقع لمتابعيها.

ويكشف الفيديو اللحظة المأساوية لسقوط الفتاة وكيف التقط الجوال لحظات السقوط المروعة، بدءًا من صرخة الرعب التي أطلقتها "تشيومي"، مرورًا باصطدامات عدة بأعمدة وقضبان الرافعة، حتى استقرت بلا حراك على الأرض؛ بينما كان الجوال يلتقط لحظة صمت الموت الرهيبة والسكون التام.

وحسب وسائل إعلام محلية؛ فإن "تشيومي" كانت أمًّا لطفلين صغيرين.

وقال شهود عيان إنهم رأوها تسقط على الأرض، وكانت تحمل هاتفها في يدها؛ لكن أسرتها نفت ذلك، وقالت إنها سقطت حين أخطأت درجة سلم على الرافعة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
10:57 AM

فيديو مرعب.. جوال فتاة يسجل سقوطها من ارتفاع 50 مترًا

بدأ بصرخة وانتهى بصمت الموت الرهيب

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
10,193

في أحدث مآسي مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت فتاة صينية مصرعها أثناء بث مباشر من موقع عملها على رافعة؛ حيث كانت تقف على ارتفاع حوالى 50 مترًا، حين سقطت ومعها الجوال الذي التقط لحظة النهاية حتى صمت الموت الرهيب.

وحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وقع الحادث الساعة 5.40 مساء يوم الثلاثاء الماضي في مدينة تشوتشو بمحافظة تشجيانغ غربي الصين.

وقد اعتادت سائقة رافعة البناء، شياو تشيومي (23 عامًا) التقاط فيديوهات من مكان عملها على ارتفاعات عالية، وتقديمها لـ100 ألف من متابعيها على مواقع التواصل.

وفي يوم الحادث، استغلت "تشيومي" انتهاء العمل في موقع البناء، ووقفت في كابينة عملها على الرافعة في مكان خطر ومعها هاتفها، وبدأت في بث مباشر من الموقع لمتابعيها.

ويكشف الفيديو اللحظة المأساوية لسقوط الفتاة وكيف التقط الجوال لحظات السقوط المروعة، بدءًا من صرخة الرعب التي أطلقتها "تشيومي"، مرورًا باصطدامات عدة بأعمدة وقضبان الرافعة، حتى استقرت بلا حراك على الأرض؛ بينما كان الجوال يلتقط لحظة صمت الموت الرهيبة والسكون التام.

وحسب وسائل إعلام محلية؛ فإن "تشيومي" كانت أمًّا لطفلين صغيرين.

وقال شهود عيان إنهم رأوها تسقط على الأرض، وكانت تحمل هاتفها في يدها؛ لكن أسرتها نفت ذلك، وقالت إنها سقطت حين أخطأت درجة سلم على الرافعة.

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