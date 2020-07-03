الداخلية تنشر بروتوكولات العمالة المنزلية "بنظام الساعة"

أكدت استمرارها في متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية

في الوقت الذي تلجأ فيه الكثير من الأسر للعمالة المنزلية "بنظام الساعة" لمساعدتهم في أمورهم اليومية بمقابل مالي؛ فإن الإجراءات الاحترازية والتدابير التي أعلنتها الجهات المختصة، تؤكد للجميع "البروتوكولات" الوقائية المتعلقة بتلك العمالة المنزلية؛ وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

النظافة والصحة

يجب على العاملين ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم قبل بداية العمل.

يجب عليهم الالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر وخاصة قبل بداية العمل وبعد نهايته لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية، أو تطهير اليدين بمطهر الأيدي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

يجب على العاملين الاهتمام بالنظافة الشخصية.

يجب غسل الملابس مباشرة بعد انتهاء فترة العمل وتخصيص ملابس خاصة بالعمل لا تُستخدم للنوم أو الأعمال الأخرى.

يجب على الشركة المشغلة تزويد العاملات بالكمامة ومطهر الأيدي قبل بداية العمل.

يجب تطهير باصات النقل الخاصة بالعاملين بشكل يومي قبل وبعد انتقالهم إلى مقر عملهم.

يجب على الشركة المشغلة تطبيق الاشتراطات الصحية فيما يخص سكن العاملين.

يجب على الشركة المشغلة قياس درجة الحرارة بشكل يومي والسؤال عن الأعراض الأخرى مثل الكحة والسعال، وتسجيل ذلك في سجل خاص وبشكل يومي.

يجب تخصيص سجل يومي لعدد ومكان الزيارات التي قام بها كل العاملين، واسم السائق؛ لكي يتم الرجوع لها في حالة التقصي الوبائي.

التباعد الجسدي والعمل عن بُعد

زيادة ساعات العمل للعمالة، والحرص عدم الاحتكاك المباشر بالأشخاص الآخرين.

يفضل الحرص على عدم تنقل العاملين بين أكثر من بيت في اليوم الواحد، وحصرها إن أمكن.

يفضل تخصيص كل عامل أو عاملة للعمل في مناطق معينة أو منازل محددة لتقليل فرصة نقل العدوى.

يجب على العاملين عدم الاحتكاك والالتزام بالتباعد الاجتماعي مع أهل المنزل.

يجب على العاملين تغيير القفازات إذا تم استخدامها، وغسل اليدين أو تطهيرها قبل الانتقال للعمل في منزل آخر.

يجب تقليل الطاقة الاستيعابية للباصات؛ بحيث يتم إخلاء بعض المقاعد بما يضمن التباعد الاجتماعي بين العاملات (يرجى الرجوع لدليل الاشتراطات الصحية فيما يخص الحافلات).

عند زيارة العاملين للمنزل، يجب إبعاد الأشخاص المعرّضين للإصابة بخطر كوفيد-١٩ في المنزل مثل كبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة ونقص المناعة.

مراقبة الأعراض

يجب على العاملين الإفصاح عن أي أعراض مثل الحمى أو السعال أو ضيق في التنفس.

يجب فحص درجة الحرارة للعاملين يوميًّا قبل الذهاب لأي منزل.

يجب على العميل تعبئة نموذج الإفصاح عن أعراض كوفيد-١٩ وسلامة المنزل.

الإبلاغ

يجب تخصيص غرفة في سكن العاملين تتوفر فيها شروط العزل المنزلي للحالات التي يُشتبه في إصابتها بكوفيد-١٩، إلى أن يتم نقلها إلى المستشفى، وفي حال تسجيل حالة مؤكدة بين العاملين، يجب تحديد المخالطين للحالة من العاملين في السكن أو موظفي الشركة مثل السائقين، وكذلك يجب تحديد المنازل التي قام العامل/ة بزيارتها لمعرفة المخالطين للحالة والتعاون مع وزارة الصحة في ذلك.

عند قيام أحد العملاء بحجز عامل/ة يجب السؤال عن عدد أفراد الأسرة وأخذ بياناتهم، والسؤال عن أعراض مرض كوفيد-١٩، أو ما إذا كانت هناك حالة مؤكدة في المنزل أو تحت العزل.

ويجب إعادة سؤال أفراد العائلة مرة أخرى في نفس يوم الزيارة؛ لمنع انتقال العدوى وتسهيل عملية التقصي فيما بعد.

التواصل

يجب توعية العاملين عن مرض كوفيد-١٩ من خلال المصادر الرسمية؛ وذلك عن طريق توعيتهم بالتالي:

ماهية المرض وطرق انتقاله.

كيفية الوقاية منه؛ وذلك بتوعيتهم على طريقة غسل اليدين وتطهيرها، وطريقة استخدام الكمامة وغيرها من وسائل الحماية وكذلك توعيتهم بآداب العطاس.

يجب توعيتهم أيضًا عن أعراض المرض وضرورة الإفصاح عنها.

يجب نشر الملصقات التوعوية في سكن العاملات وفي باصات النقل الخاصة بهم.

التنفيذ

يجب تخصيص مشرفين للتأكد من تنفيذ البروتوكول الخاص بالعاملات، والتأكد من توفر جميع الاشتراطات في السكن وسائل النقل وتخصيص مشرفين لتوعية وتدريب العاملات على الوقاية من المرض.

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.

وأهابت الوزارة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات، والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس، والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة؛ حفاظًا على سلامة الجميع.