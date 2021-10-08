النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكبر المؤلفات حجماً بـ "كتاب الرياض".. كاتبة توظّف النخلة في إكساب الأطفال المعرفة

يقوم على ربط التعلم بالقرآن والحديث النبوي

اسمه "نخلة"، ويتحلى بصفات النخلة في استقطاب نظر السائر في اتجاهها من بعيد، فقبل أن يصل زائر معرض كتاب الرياض إلى جناح دار نبجة القطرية، يلفت انتباهه من بعيد كتاب "نخلة"؛ لكبر حجمه الملحوظ، الذي يفوق حجم أي كتاب في المعرض، وكذلك لإقبال زوّار المعرض على شرائه، حتى أصبح أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار نبجة.

وحول نواحي تفرد الكتاب بعيداً عن حجمه، أوضحت مسؤولة الجناح فادية الرفاعي؛ لـ"سبق"، أن كتاب "نخلة" للمؤلفة أسماء الكواري؛ موجّه للأطفال، ويقوم على فكرة مبتكرة تحقّق ثلاث فوائد للطفل، هي: التعلم، واكتساب المعرفة، وربط المعرفة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

وبيّنت أن الكتاب يطابق بين الحروف الأبجدية للغة العربية، وبين أجزاء النخلة ومكوناتها وثمرها، باستخدام الرسوم كوسيلة تعلم وجذب للأطفال، وكذلك محرّض لهم على التفكير.

وفي التطابق بين النخلة وحروف الأبجدية، يورد الكتاب مع حرف الألف كلمة "أكمام"، وفي النص المرافق للكلمة يورد النص التالي "أزهار النخلة تتكون من (الأكمام) أوعية خشبية تغطيها مع طلعها الذي يحمل أزهار النخيل، وقد وردت الأكمام في القرآن الكريم، قال تعالي: (وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ) سورة الرحمن: الآية 11".

ويورد مع حرف التاء كلمة "تمر"، ويذكر النص التالي: "التمر هو الرطب المجفف، ويكون طعمه سكرياً، ومراحل نمو التمرة هي: الزهرة أول نموها، ثم طلع، ثم بلح، ثم زهو، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمرة. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكبر المؤلفات حجماً بـ "كتاب الرياض".. كاتبة توظّف النخلة في إكساب الأطفال المعرفة
سبق

اسمه "نخلة"، ويتحلى بصفات النخلة في استقطاب نظر السائر في اتجاهها من بعيد، فقبل أن يصل زائر معرض كتاب الرياض إلى جناح دار نبجة القطرية، يلفت انتباهه من بعيد كتاب "نخلة"؛ لكبر حجمه الملحوظ، الذي يفوق حجم أي كتاب في المعرض، وكذلك لإقبال زوّار المعرض على شرائه، حتى أصبح أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار نبجة.

وحول نواحي تفرد الكتاب بعيداً عن حجمه، أوضحت مسؤولة الجناح فادية الرفاعي؛ لـ"سبق"، أن كتاب "نخلة" للمؤلفة أسماء الكواري؛ موجّه للأطفال، ويقوم على فكرة مبتكرة تحقّق ثلاث فوائد للطفل، هي: التعلم، واكتساب المعرفة، وربط المعرفة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

وبيّنت أن الكتاب يطابق بين الحروف الأبجدية للغة العربية، وبين أجزاء النخلة ومكوناتها وثمرها، باستخدام الرسوم كوسيلة تعلم وجذب للأطفال، وكذلك محرّض لهم على التفكير.

وفي التطابق بين النخلة وحروف الأبجدية، يورد الكتاب مع حرف الألف كلمة "أكمام"، وفي النص المرافق للكلمة يورد النص التالي "أزهار النخلة تتكون من (الأكمام) أوعية خشبية تغطيها مع طلعها الذي يحمل أزهار النخيل، وقد وردت الأكمام في القرآن الكريم، قال تعالي: (وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ) سورة الرحمن: الآية 11".

ويورد مع حرف التاء كلمة "تمر"، ويذكر النص التالي: "التمر هو الرطب المجفف، ويكون طعمه سكرياً، ومراحل نمو التمرة هي: الزهرة أول نموها، ثم طلع، ثم بلح، ثم زهو، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمرة. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله".

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:29 PM

أكبر المؤلفات حجماً بـ "كتاب الرياض".. كاتبة توظّف النخلة في إكساب الأطفال المعرفة

يقوم على ربط التعلم بالقرآن والحديث النبوي

A A A
محمد صبح - الرياض
0
535

اسمه "نخلة"، ويتحلى بصفات النخلة في استقطاب نظر السائر في اتجاهها من بعيد، فقبل أن يصل زائر معرض كتاب الرياض إلى جناح دار نبجة القطرية، يلفت انتباهه من بعيد كتاب "نخلة"؛ لكبر حجمه الملحوظ، الذي يفوق حجم أي كتاب في المعرض، وكذلك لإقبال زوّار المعرض على شرائه، حتى أصبح أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار نبجة.

وحول نواحي تفرد الكتاب بعيداً عن حجمه، أوضحت مسؤولة الجناح فادية الرفاعي؛ لـ"سبق"، أن كتاب "نخلة" للمؤلفة أسماء الكواري؛ موجّه للأطفال، ويقوم على فكرة مبتكرة تحقّق ثلاث فوائد للطفل، هي: التعلم، واكتساب المعرفة، وربط المعرفة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

وبيّنت أن الكتاب يطابق بين الحروف الأبجدية للغة العربية، وبين أجزاء النخلة ومكوناتها وثمرها، باستخدام الرسوم كوسيلة تعلم وجذب للأطفال، وكذلك محرّض لهم على التفكير.

وفي التطابق بين النخلة وحروف الأبجدية، يورد الكتاب مع حرف الألف كلمة "أكمام"، وفي النص المرافق للكلمة يورد النص التالي "أزهار النخلة تتكون من (الأكمام) أوعية خشبية تغطيها مع طلعها الذي يحمل أزهار النخيل، وقد وردت الأكمام في القرآن الكريم، قال تعالي: (وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ) سورة الرحمن: الآية 11".

ويورد مع حرف التاء كلمة "تمر"، ويذكر النص التالي: "التمر هو الرطب المجفف، ويكون طعمه سكرياً، ومراحل نمو التمرة هي: الزهرة أول نموها، ثم طلع، ثم بلح، ثم زهو، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمرة. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، أو جاع أهله".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,328
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة