النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأديبة السعودية "جيهان الهندي" تروي قصة واقعية لامرأة صامدة يعاني زوجها من الاضطراب

وقعت كتابها تزامناً مع المعرض الفني تحت عنوان "كثير من الحب قليل من الألم"

روت الأديبة والمشرفة التربوية جيهان الهندي قصة واقعية لامرأة صامدة يعاني زوجها من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب.

جاء ذلك في محتوى كتابها الذي أقامت له مساء أمس حفل توقيع مصاحب للمعرض الفني الذي أقيم تحت عنوان (كثير من الحب قليل من الألم) بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية.

وأوضحت الهندي أن كتابها يتضمن قصة حياة واقعية لامرأة يعاني زوجها من المرض النفسي الاضطراب الوجداني ثنائي القطب وكيف تم اكتشافه والتعايش معه بحب من أجل الحياة الكريمة، مشيرة إلى أنها وثقت في الكتاب تجربتها المليئة بالتحديات التي واجهتها.

وأضافت: "لم نكتشف أن ما يعانيه زوجي هو مرض وكنا ندور في حلقة العين والسحر والمس، وبعد اكتشاف المرض استطعت التحكم في مرضه من خلال العلاج الدوائي والحب.

وأبانت أن الكتاب يحمل بين طياته عدداً من الرسائل التي رغبت توجيهها للمجتمع، قائلة: "المرض النفسي ليس عيباً ولا خجلاً ولا يستدعي التكتم ولا الحرج"، مشيرة إلى أهمية مراقبة الأبناء في كل مراحل حياتهم والوقوف على أي خلل في السلوك واستشارة طبيب مختص، ولفتت إلى وجود دروس مستفادة تساعد مريض ثنائي القطب على أن يعيش حياة طبيعية، في حال تم التشخيص المبكر والانتظام بدقة على العلاج الدوائي والعلاج الأسري الاجتماعي.

وحذرت الهندي من الشائعات التي يتداولها البعض بأن الأدوية النفسية تؤدي للإدمان، بقولها: " لا تدفعوا بالمريض إلى التهلكة من خلال هذه النصائح التي قد تدمر حياة أسرة كاملة"، ودعت المرضى إلى الانتظام في الأدوية حتى يستطيعوا أن يعيشوا بسلام كأفراد منتجين في المجتمع، لافتة إلى أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده من خلال إنزال الداء والدواء، مؤكدة في الوقت نفسه أن الذين يواجهون هذا التحدي بصبر ومثابرة وقوة وإرادة قوية هم أبطال في هذا المجتمع.

وعن اللوحات والمعرض المصاحب، قالت: "فكرت بالتعبير عن التضامن مع مرضى ثنائي القطب من خلال ترجمة فصول الكتاب بالرسم على اللوحات تعبيراً عن الحب، رغم صراع المرض تحت مسمى "كثير من الحب قليل من الألم".

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
الأديبة السعودية "جيهان الهندي" تروي قصة واقعية لامرأة صامدة يعاني زوجها من الاضطراب
سبق

روت الأديبة والمشرفة التربوية جيهان الهندي قصة واقعية لامرأة صامدة يعاني زوجها من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب.

جاء ذلك في محتوى كتابها الذي أقامت له مساء أمس حفل توقيع مصاحب للمعرض الفني الذي أقيم تحت عنوان (كثير من الحب قليل من الألم) بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية.

وأوضحت الهندي أن كتابها يتضمن قصة حياة واقعية لامرأة يعاني زوجها من المرض النفسي الاضطراب الوجداني ثنائي القطب وكيف تم اكتشافه والتعايش معه بحب من أجل الحياة الكريمة، مشيرة إلى أنها وثقت في الكتاب تجربتها المليئة بالتحديات التي واجهتها.

وأضافت: "لم نكتشف أن ما يعانيه زوجي هو مرض وكنا ندور في حلقة العين والسحر والمس، وبعد اكتشاف المرض استطعت التحكم في مرضه من خلال العلاج الدوائي والحب.

وأبانت أن الكتاب يحمل بين طياته عدداً من الرسائل التي رغبت توجيهها للمجتمع، قائلة: "المرض النفسي ليس عيباً ولا خجلاً ولا يستدعي التكتم ولا الحرج"، مشيرة إلى أهمية مراقبة الأبناء في كل مراحل حياتهم والوقوف على أي خلل في السلوك واستشارة طبيب مختص، ولفتت إلى وجود دروس مستفادة تساعد مريض ثنائي القطب على أن يعيش حياة طبيعية، في حال تم التشخيص المبكر والانتظام بدقة على العلاج الدوائي والعلاج الأسري الاجتماعي.

وحذرت الهندي من الشائعات التي يتداولها البعض بأن الأدوية النفسية تؤدي للإدمان، بقولها: " لا تدفعوا بالمريض إلى التهلكة من خلال هذه النصائح التي قد تدمر حياة أسرة كاملة"، ودعت المرضى إلى الانتظام في الأدوية حتى يستطيعوا أن يعيشوا بسلام كأفراد منتجين في المجتمع، لافتة إلى أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده من خلال إنزال الداء والدواء، مؤكدة في الوقت نفسه أن الذين يواجهون هذا التحدي بصبر ومثابرة وقوة وإرادة قوية هم أبطال في هذا المجتمع.

وعن اللوحات والمعرض المصاحب، قالت: "فكرت بالتعبير عن التضامن مع مرضى ثنائي القطب من خلال ترجمة فصول الكتاب بالرسم على اللوحات تعبيراً عن الحب، رغم صراع المرض تحت مسمى "كثير من الحب قليل من الألم".

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
07:42 PM

الأديبة السعودية "جيهان الهندي" تروي قصة واقعية لامرأة صامدة يعاني زوجها من الاضطراب

وقعت كتابها تزامناً مع المعرض الفني تحت عنوان "كثير من الحب قليل من الألم"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,261

روت الأديبة والمشرفة التربوية جيهان الهندي قصة واقعية لامرأة صامدة يعاني زوجها من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب.

جاء ذلك في محتوى كتابها الذي أقامت له مساء أمس حفل توقيع مصاحب للمعرض الفني الذي أقيم تحت عنوان (كثير من الحب قليل من الألم) بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية.

وأوضحت الهندي أن كتابها يتضمن قصة حياة واقعية لامرأة يعاني زوجها من المرض النفسي الاضطراب الوجداني ثنائي القطب وكيف تم اكتشافه والتعايش معه بحب من أجل الحياة الكريمة، مشيرة إلى أنها وثقت في الكتاب تجربتها المليئة بالتحديات التي واجهتها.

وأضافت: "لم نكتشف أن ما يعانيه زوجي هو مرض وكنا ندور في حلقة العين والسحر والمس، وبعد اكتشاف المرض استطعت التحكم في مرضه من خلال العلاج الدوائي والحب.

وأبانت أن الكتاب يحمل بين طياته عدداً من الرسائل التي رغبت توجيهها للمجتمع، قائلة: "المرض النفسي ليس عيباً ولا خجلاً ولا يستدعي التكتم ولا الحرج"، مشيرة إلى أهمية مراقبة الأبناء في كل مراحل حياتهم والوقوف على أي خلل في السلوك واستشارة طبيب مختص، ولفتت إلى وجود دروس مستفادة تساعد مريض ثنائي القطب على أن يعيش حياة طبيعية، في حال تم التشخيص المبكر والانتظام بدقة على العلاج الدوائي والعلاج الأسري الاجتماعي.

وحذرت الهندي من الشائعات التي يتداولها البعض بأن الأدوية النفسية تؤدي للإدمان، بقولها: " لا تدفعوا بالمريض إلى التهلكة من خلال هذه النصائح التي قد تدمر حياة أسرة كاملة"، ودعت المرضى إلى الانتظام في الأدوية حتى يستطيعوا أن يعيشوا بسلام كأفراد منتجين في المجتمع، لافتة إلى أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده من خلال إنزال الداء والدواء، مؤكدة في الوقت نفسه أن الذين يواجهون هذا التحدي بصبر ومثابرة وقوة وإرادة قوية هم أبطال في هذا المجتمع.

وعن اللوحات والمعرض المصاحب، قالت: "فكرت بالتعبير عن التضامن مع مرضى ثنائي القطب من خلال ترجمة فصول الكتاب بالرسم على اللوحات تعبيراً عن الحب، رغم صراع المرض تحت مسمى "كثير من الحب قليل من الألم".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,981
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة