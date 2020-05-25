النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد "جهاز روسيا الفوري".. فرنسا تكشف عن ماهية "فحص كورونا السريع" وسعره

من لعاب الناس والنتائج في ساعة وينتظر وصوله إلى السوق في منتصف يونيو

بدأ اتحاد من الشركات الفرنسية إنتاج فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد من لعاب الناس، وفقًا لشركة التكنولوجيا الحيوية "سكيل سيل".

وشارك في تطوير فحص "إيزيكوف" بدعم مالي من وزارة الدفاع الفرنسية، كل من شركتي "فوغو"، و"سكيل سيكل"، وكذلك مختبر "سنرس سي 2 ديغ".

ولا يحتاج الاختبار الجديدة إلى مختبرات تجهيز خاصّة أثناء الاختبار؛ إذ يكفي الموظف الطبي أخذ عينة من لعاب لسان المريض وضعه في عبوة اختبار "أمبولا" وعندما تسخن الأمبولات إلى 65 درجة، فإن لونها سوف يظهر وجود الفيروس التاجي أو غيابه. ولا يستغرق الاختبار أكثر من ساعة.

ووفق "سبوتنيك" من المتوقع أن يصل الفحص السريع إلى السوق الفرنسي في منتصف يونيو بسعر 20 يورو للطقم الواحد.

يُذكر في هذا السياق أنه سبق وأفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في أواخر شهر مارس، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد "جهاز روسيا الفوري".. فرنسا تكشف عن ماهية "فحص كورونا السريع" وسعره
سبق

بدأ اتحاد من الشركات الفرنسية إنتاج فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد من لعاب الناس، وفقًا لشركة التكنولوجيا الحيوية "سكيل سيل".

وشارك في تطوير فحص "إيزيكوف" بدعم مالي من وزارة الدفاع الفرنسية، كل من شركتي "فوغو"، و"سكيل سيكل"، وكذلك مختبر "سنرس سي 2 ديغ".

ولا يحتاج الاختبار الجديدة إلى مختبرات تجهيز خاصّة أثناء الاختبار؛ إذ يكفي الموظف الطبي أخذ عينة من لعاب لسان المريض وضعه في عبوة اختبار "أمبولا" وعندما تسخن الأمبولات إلى 65 درجة، فإن لونها سوف يظهر وجود الفيروس التاجي أو غيابه. ولا يستغرق الاختبار أكثر من ساعة.

ووفق "سبوتنيك" من المتوقع أن يصل الفحص السريع إلى السوق الفرنسي في منتصف يونيو بسعر 20 يورو للطقم الواحد.

يُذكر في هذا السياق أنه سبق وأفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في أواخر شهر مارس، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:17 PM

بعد "جهاز روسيا الفوري".. فرنسا تكشف عن ماهية "فحص كورونا السريع" وسعره

من لعاب الناس والنتائج في ساعة وينتظر وصوله إلى السوق في منتصف يونيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,155

بدأ اتحاد من الشركات الفرنسية إنتاج فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد من لعاب الناس، وفقًا لشركة التكنولوجيا الحيوية "سكيل سيل".

وشارك في تطوير فحص "إيزيكوف" بدعم مالي من وزارة الدفاع الفرنسية، كل من شركتي "فوغو"، و"سكيل سيكل"، وكذلك مختبر "سنرس سي 2 ديغ".

ولا يحتاج الاختبار الجديدة إلى مختبرات تجهيز خاصّة أثناء الاختبار؛ إذ يكفي الموظف الطبي أخذ عينة من لعاب لسان المريض وضعه في عبوة اختبار "أمبولا" وعندما تسخن الأمبولات إلى 65 درجة، فإن لونها سوف يظهر وجود الفيروس التاجي أو غيابه. ولا يستغرق الاختبار أكثر من ساعة.

ووفق "سبوتنيك" من المتوقع أن يصل الفحص السريع إلى السوق الفرنسي في منتصف يونيو بسعر 20 يورو للطقم الواحد.

يُذكر في هذا السياق أنه سبق وأفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في أواخر شهر مارس، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,740
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,579

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة