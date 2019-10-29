صورة "اصطفاف المصلين بالحرم" تفوز بالجائزة الشرفية في مسابقة عالمية

من كبرى المسابقات في العالم.. واختيرت من بين آلاف الصور

فازت صورة، التقطها المصوِّر عمار الأمير للمصلين وهم مصطفُّون بلباس موحَّد بالحرم المكي الشريف، بالجائزة الشرفية في مسابقة سيينا بإيطاليا.

وتم اختيار صورة "الأمير" من بين آلاف الصور في المسابقة التي تُعتبر من كبرى المسابقات الفوتوغرافية في العالم.

وقال "الأمير" لـ"سبق": "ولله الحمد تم تكريمي أمس الأول بالجائزة الشرفية في مسابقة سيينا الدولية بإيطاليا بصورة (المصلين) التي تم التقاطها من صحن المطاف بالمسجد الحرام، وتُظهر اصطفاف المصلين، ولباسهم الموحَّد".

وأضاف: "مسابقة سيينا هي إحدى كبرى المسابقات الفوتوغرافية في العالم، وتم اختيار الصورة من بين ٤٨ ألف صورة، تقدم بها فنانون محترفون من ١٥٦ دولة حول العالم".

وتابع: "حققتْ الصورة الجائزة الشرفية في محور الشخصيات والوجوه fascinating faces & characters في مسابقة سيينا الدولية في إيطاليا بمدينة سيينا على مسرح Teatero Rinnovati".

وختم بقوله: "اعتزازي بظهور شعيرة من شعائر المسلمين، وبالمصلين وهم في أبهى حلة من بياض الثياب، وجَمال الاصطفاف، وذروة الخشوع، والسكينة.. وبروز ذلك أمام مختلف الأديان والأجناس".