شاهد.. ضبط كميات من المبيدات الزراعية المحظورة بجدة وتحريزها فوراً

إثر حملة رقابية مكثفة نُفذت بأماكن التداول والبيع خالفت محال غير مرخصة

تمكن مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرّمة وهيئة الغذاء والدواء بجدة، من ضبط كمية من المبيدات الزراعية غير المصرح بتداولها، إضافة إلى مبيدات غير مسجلة، ومحال غير مرخص لها ببيع المبيدات، وذلك في محافظة جدة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يأتي ذلك إثر حملة رقابية مكثفة نُفذت بأماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

وأضاف، أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشداً المزارعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.