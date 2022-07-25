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"صحة الرياض" تُنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي ضمن برنامج "التمكين المجتمعي"

نفذت إدارة التثقيف الإكلينيكي بصحة الرياض دورة التمكين المجتمعي، بدعم الإدارة العامة للتثقيف والوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية بالوزارة.

وأوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة الرياض الدكتورة أميرة الرصيص أن هذه الدورة تأتي لدعم مهارات أعضاء ومنسقي التمكين المجتمعي بالأحياء في الإنعاش القلبي الرئوي لتعزيز المعرفة بهذه الأولوية الصحية.

وأكدت الرصيص أن مبادرات التثقيف الإكلينيكي في "الصحة" (التمكين المجتمعي، مجموعة اهتمام، العيادات التثقيفية، المدرب الصحي، السكري في دقيقة واحدة) تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع، تماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتمكين أفراد المجتمع بأدوار قيادية لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها داخل الحي، جنبًا إلى جنب مع المركز الصحي.

من جانبها أكدت مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي الدكتور إيمان الإدريسي أن دورة الإنعاش القلبي والرئوي التي حضرها منسقو وأعضاء مبادرة التمكين المجتمعي تسهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وشملت تدريبًا عمليًا بأدوات التدريب كالدمى وأجهزة الصدمات المستخدمة لإسعاف المصابين البالغين والرضع، وساهم هذا النهج التدريبي في رفع الكفاءة والتفاعل من الحضور.

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"صحة الرياض" تُنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي ضمن برنامج "التمكين المجتمعي"
سبق

نفذت إدارة التثقيف الإكلينيكي بصحة الرياض دورة التمكين المجتمعي، بدعم الإدارة العامة للتثقيف والوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية بالوزارة.

وأوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة الرياض الدكتورة أميرة الرصيص أن هذه الدورة تأتي لدعم مهارات أعضاء ومنسقي التمكين المجتمعي بالأحياء في الإنعاش القلبي الرئوي لتعزيز المعرفة بهذه الأولوية الصحية.

وأكدت الرصيص أن مبادرات التثقيف الإكلينيكي في "الصحة" (التمكين المجتمعي، مجموعة اهتمام، العيادات التثقيفية، المدرب الصحي، السكري في دقيقة واحدة) تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع، تماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتمكين أفراد المجتمع بأدوار قيادية لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها داخل الحي، جنبًا إلى جنب مع المركز الصحي.

من جانبها أكدت مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي الدكتور إيمان الإدريسي أن دورة الإنعاش القلبي والرئوي التي حضرها منسقو وأعضاء مبادرة التمكين المجتمعي تسهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وشملت تدريبًا عمليًا بأدوات التدريب كالدمى وأجهزة الصدمات المستخدمة لإسعاف المصابين البالغين والرضع، وساهم هذا النهج التدريبي في رفع الكفاءة والتفاعل من الحضور.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
02:11 PM

"صحة الرياض" تُنفذ دورة الإنعاش القلبي الرئوي ضمن برنامج "التمكين المجتمعي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت إدارة التثقيف الإكلينيكي بصحة الرياض دورة التمكين المجتمعي، بدعم الإدارة العامة للتثقيف والوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية بالوزارة.

وأوضحت مساعد المدير العام للصحة العامة بصحة الرياض الدكتورة أميرة الرصيص أن هذه الدورة تأتي لدعم مهارات أعضاء ومنسقي التمكين المجتمعي بالأحياء في الإنعاش القلبي الرئوي لتعزيز المعرفة بهذه الأولوية الصحية.

وأكدت الرصيص أن مبادرات التثقيف الإكلينيكي في "الصحة" (التمكين المجتمعي، مجموعة اهتمام، العيادات التثقيفية، المدرب الصحي، السكري في دقيقة واحدة) تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مفهوم الرعاية الذاتية لدى أفراد المجتمع، تماشيًا مع مبادرات التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، وتمكين أفراد المجتمع بأدوار قيادية لصياغة المشاكل الصحية التي يواجهونها داخل الحي، جنبًا إلى جنب مع المركز الصحي.

من جانبها أكدت مدير إدارة التثقيف الإكلينيكي الدكتور إيمان الإدريسي أن دورة الإنعاش القلبي والرئوي التي حضرها منسقو وأعضاء مبادرة التمكين المجتمعي تسهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وشملت تدريبًا عمليًا بأدوات التدريب كالدمى وأجهزة الصدمات المستخدمة لإسعاف المصابين البالغين والرضع، وساهم هذا النهج التدريبي في رفع الكفاءة والتفاعل من الحضور.

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