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مصرع أربعيني دهساً في طريق الموسى بالباحة

كان يقف أمام أحد المحال قبل أن تداهمه سيارة "فورد"

لقي مقيم مصرعه دهساً - قبل قليل - في مدينة الباحة، وبحسب المصدر فإن الرجل في العقد الرابع، كان يقف أمام أحد المحال في طريق الموسى، لترتطم به مركبة من نوع "فورد"، إذ تعرض لإصابات بليغة في الرأس وبتر لإحدى قدميه، ليلقى مصرعه في الحال، بينما تولى مرور الباحة التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعة 22:08 اليوم الجمعة أمام أحد المحال بمفرق الموسى.

وأضاف الزهراني: تم تحريك فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة تم الكشف على المصاب، واتضح أنه فارق الحياة لتعرضه لعدة إصابات بليغة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

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مصرع أربعيني دهساً في طريق الموسى بالباحة
سبق

لقي مقيم مصرعه دهساً - قبل قليل - في مدينة الباحة، وبحسب المصدر فإن الرجل في العقد الرابع، كان يقف أمام أحد المحال في طريق الموسى، لترتطم به مركبة من نوع "فورد"، إذ تعرض لإصابات بليغة في الرأس وبتر لإحدى قدميه، ليلقى مصرعه في الحال، بينما تولى مرور الباحة التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعة 22:08 اليوم الجمعة أمام أحد المحال بمفرق الموسى.

وأضاف الزهراني: تم تحريك فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة تم الكشف على المصاب، واتضح أنه فارق الحياة لتعرضه لعدة إصابات بليغة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
12:04 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
01:13 AM

مصرع أربعيني دهساً في طريق الموسى بالباحة

كان يقف أمام أحد المحال قبل أن تداهمه سيارة "فورد"

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
1
4,071

لقي مقيم مصرعه دهساً - قبل قليل - في مدينة الباحة، وبحسب المصدر فإن الرجل في العقد الرابع، كان يقف أمام أحد المحال في طريق الموسى، لترتطم به مركبة من نوع "فورد"، إذ تعرض لإصابات بليغة في الرأس وبتر لإحدى قدميه، ليلقى مصرعه في الحال، بينما تولى مرور الباحة التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعة 22:08 اليوم الجمعة أمام أحد المحال بمفرق الموسى.

وأضاف الزهراني: تم تحريك فرقة إسعافية للموقع وعند وصول الفرقة تم الكشف على المصاب، واتضح أنه فارق الحياة لتعرضه لعدة إصابات بليغة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

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