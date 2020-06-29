أفغانستان.. انفجاران يخلفان 23 قتيلاً في صفوف المدنيين

"طالبان" نفت مسؤوليتها عنهما

قُتل 23 مدنياً أفغانياً وجُرح 15 آخرون، اليوم الاثنين، في انفجارين بجنوب البلاد.

وذكرت القيادة العسكرية في بيان نقلته "فرانس 24" أن حركة طالبان نفذت تفجيرين في سوق بمقاطعة سانغين في ولاية هلمند.

من جانبها، نفت "طالبان" الاتهامات و"حمّلت الحكومة مسؤولية الوقوف خلف الانفجارين".