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فقد يده بميدان الشرف... "الغيثه" تحتفي بخروج البطل "الشمري" من المستشفى

تم تكريمه من قِبل رجال أعمال وأعيان وأبناء عشيرته وقبيلة شمر وعنزة بمنطقة حائل

أقامت عشيرة الغيثه من شمر مساء أمس الجمعة، حفلاً مُصرّحاً من إمارة منطقة حائل لاستقبال وتكريم ابنها البطل فيصل بن حمود الغيثي الشمري، بعد خروجه من مستشفى الحرس الوطني بالرياض وتماثله للشفاء، بعد أن فقد يده اليمنى في ميدان الشرف في الحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه.

وبدأ الحفل بعدد من الكلمات الترحيبية، كما ألقى بعض الشعراء عدداً من القصائد والأهازيج الوطنية، مؤكدين بأن هذا الحفل يعد تعبيراً عن التقدير والفخر بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات على حد المملكة الجنوبي لتحقيق النصر والذود عن بلادنا الغالية ومقدراتها ومقدساتها وأمنها.

وفي ختام الحفل تم تكريم البطل "فيصل الغيثي" من قِبل رجال أعمال وأعيان وأبناء عشيرة الغيثه، وأعيان قبيلة شمر وعنزة بعددٍ من الهدايا والدروع التذكارية، ما أضفى جواً حميمياً بين الجميع حظي بتفاعل مميز من الحضور.

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أول من زار واطمأن على صحة البطل فيصل الغيثي أحد منسوبي الحرس الوطني في الحد الجنوبي في منزله بعد خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء، وقدم له التهنئة بنجاح العملية، ونوه بموقفه البطولي، وأثنى على شجاعته وبسالته مع زملائه أبطال الحد الجنوبي ورجال الأمن في كافة القطاعات العسكرية على تضحياتهم بأنفسهم وأرواحهم من أجل الدين والمليك والوطن، وردع المعتدين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فقد يده بميدان الشرف... "الغيثه" تحتفي بخروج البطل "الشمري" من المستشفى
سبق

أقامت عشيرة الغيثه من شمر مساء أمس الجمعة، حفلاً مُصرّحاً من إمارة منطقة حائل لاستقبال وتكريم ابنها البطل فيصل بن حمود الغيثي الشمري، بعد خروجه من مستشفى الحرس الوطني بالرياض وتماثله للشفاء، بعد أن فقد يده اليمنى في ميدان الشرف في الحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه.

وبدأ الحفل بعدد من الكلمات الترحيبية، كما ألقى بعض الشعراء عدداً من القصائد والأهازيج الوطنية، مؤكدين بأن هذا الحفل يعد تعبيراً عن التقدير والفخر بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات على حد المملكة الجنوبي لتحقيق النصر والذود عن بلادنا الغالية ومقدراتها ومقدساتها وأمنها.

وفي ختام الحفل تم تكريم البطل "فيصل الغيثي" من قِبل رجال أعمال وأعيان وأبناء عشيرة الغيثه، وأعيان قبيلة شمر وعنزة بعددٍ من الهدايا والدروع التذكارية، ما أضفى جواً حميمياً بين الجميع حظي بتفاعل مميز من الحضور.

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أول من زار واطمأن على صحة البطل فيصل الغيثي أحد منسوبي الحرس الوطني في الحد الجنوبي في منزله بعد خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء، وقدم له التهنئة بنجاح العملية، ونوه بموقفه البطولي، وأثنى على شجاعته وبسالته مع زملائه أبطال الحد الجنوبي ورجال الأمن في كافة القطاعات العسكرية على تضحياتهم بأنفسهم وأرواحهم من أجل الدين والمليك والوطن، وردع المعتدين.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:33 AM

فقد يده بميدان الشرف... "الغيثه" تحتفي بخروج البطل "الشمري" من المستشفى

تم تكريمه من قِبل رجال أعمال وأعيان وأبناء عشيرته وقبيلة شمر وعنزة بمنطقة حائل

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منصور الشلاقي - حائل
0
1,572

أقامت عشيرة الغيثه من شمر مساء أمس الجمعة، حفلاً مُصرّحاً من إمارة منطقة حائل لاستقبال وتكريم ابنها البطل فيصل بن حمود الغيثي الشمري، بعد خروجه من مستشفى الحرس الوطني بالرياض وتماثله للشفاء، بعد أن فقد يده اليمنى في ميدان الشرف في الحد الجنوبي للدفاع عن دينه ووطنه.

وبدأ الحفل بعدد من الكلمات الترحيبية، كما ألقى بعض الشعراء عدداً من القصائد والأهازيج الوطنية، مؤكدين بأن هذا الحفل يعد تعبيراً عن التقدير والفخر بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات على حد المملكة الجنوبي لتحقيق النصر والذود عن بلادنا الغالية ومقدراتها ومقدساتها وأمنها.

وفي ختام الحفل تم تكريم البطل "فيصل الغيثي" من قِبل رجال أعمال وأعيان وأبناء عشيرة الغيثه، وأعيان قبيلة شمر وعنزة بعددٍ من الهدايا والدروع التذكارية، ما أضفى جواً حميمياً بين الجميع حظي بتفاعل مميز من الحضور.

وكان أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أول من زار واطمأن على صحة البطل فيصل الغيثي أحد منسوبي الحرس الوطني في الحد الجنوبي في منزله بعد خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء، وقدم له التهنئة بنجاح العملية، ونوه بموقفه البطولي، وأثنى على شجاعته وبسالته مع زملائه أبطال الحد الجنوبي ورجال الأمن في كافة القطاعات العسكرية على تضحياتهم بأنفسهم وأرواحهم من أجل الدين والمليك والوطن، وردع المعتدين.

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