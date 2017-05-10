بعد إصابة متحدثة نائب "ترامب".. 3 مسؤولين بالبيت الأبيض إلى الحجر الصحي

الأول يرأس الهيئة المكلفة بالإشراف على المواد الغذائية والأدوية والثاني عالم أوبئة

يخضع ثلاثة مسؤولين في فريق البيت الأبيض لمكافحة كوفيد 19، بينهم عالم الأوبئة أنطوني فاوتشي؛ لحجْر صحّي بسبب احتمال تعرضهم لفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس السبت.

وقالت وسائل الإعلام في بادئ الأمر، إن روبرت ريدفيلد؛ مدير مركز الوقاية من الأمراض المعدية "سي دي سي"، وأنطوني فاوتشي؛ عالم الأوبئة الذي يعمل مستشاراً للبيت الأبيض وضعا نفسيهما في حجر صحي بعد مخالطتهما مصابين بالفيروس.

والمسؤول الثالث هو ستيفن هان؛ الذي يرأس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ الهيئة المكلفة بالإشراف على المواد الغذائية والأدوية.

ووفق "رويترز"، تأتي هذه المعلومات غداة الإعلان عن خضوع كايتي ميلر؛ المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس؛ لفحص أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وسجّلت في الولايات المتّحدة، مساء السبت، 1568 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفاً و746، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور (شرق) مقرّاً لها، سُجل مليون و309 آلاف و164 إصابة مؤكّدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو؛ السبت، على "تويتر"، وفاة "ثلاثة أطفال نيويوركيين" في تاريخ لم يحدده، بمرض التهابي عوارضه قريبة من "مرض كاواساكي" المرتبط على الأرجح بكوفيد 19.

وكان قد أعلن قبل يوم، وفاة أول طفل بهذا المرض، وكتب الحاكم: "على الرغم من أنّ هذا نادر، فإننا نحض الآباء على اليقظة".