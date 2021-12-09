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وزير الصناعة البحريني: زيارة ولي العهد لبلادنا ستعطي العلاقات زخمًا جديدًا

أوضح أن روابط البلدين ممتدة لجذور تاريخية طويلة ويجمعهما مصير مشترك

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أن عمق العلاقات "السعودية البحرينية"، يمتد لجذور تاريخية طويلة؛ مشددًا على أن زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستحقق نتائج إيجابية.

وقال: يصعب تلخيص علاقة البلدين في حديث مختصر؛ فهي علاقة ممتدة لعشرات السنين، وتتوارثها الأجيال، وتكتسب المزيد من الزخم بمرور الوقت.

وأضاف وفق تصريحاته لقناة "الإخبارية": إنها علاقة اجتماعية واقتصادية واستراتيجية، وهناك مصير مشترك ودين مشترك ومستقبل مشترك، وهي علاقة متميزة.

وأردف: وجود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مملكة البحرين اليوم يعطي العلاقات زخمًا جديدًا، وهذا هو الشعور نفسه الذي نجده عندما نرافق ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد إلى المملكة العربية السعودية، ونشعر بنفس المسؤولية لتوسيع علاقات أكبر.

وتابع: ما بُنِيَ كبير، والطموح أكبر، ومع كثرة هذه الزيارات والاجتماعات على مستوى المسؤولين الحكوميين وحتى على مستوى القطاع الخاص؛ سيتم بناء الإضافة التي تُقَوّي العلاقة أكثر.

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وزير الصناعة البحريني: زيارة ولي العهد لبلادنا ستعطي العلاقات زخمًا جديدًا
سبق

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أن عمق العلاقات "السعودية البحرينية"، يمتد لجذور تاريخية طويلة؛ مشددًا على أن زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستحقق نتائج إيجابية.

وقال: يصعب تلخيص علاقة البلدين في حديث مختصر؛ فهي علاقة ممتدة لعشرات السنين، وتتوارثها الأجيال، وتكتسب المزيد من الزخم بمرور الوقت.

وأضاف وفق تصريحاته لقناة "الإخبارية": إنها علاقة اجتماعية واقتصادية واستراتيجية، وهناك مصير مشترك ودين مشترك ومستقبل مشترك، وهي علاقة متميزة.

وأردف: وجود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مملكة البحرين اليوم يعطي العلاقات زخمًا جديدًا، وهذا هو الشعور نفسه الذي نجده عندما نرافق ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد إلى المملكة العربية السعودية، ونشعر بنفس المسؤولية لتوسيع علاقات أكبر.

وتابع: ما بُنِيَ كبير، والطموح أكبر، ومع كثرة هذه الزيارات والاجتماعات على مستوى المسؤولين الحكوميين وحتى على مستوى القطاع الخاص؛ سيتم بناء الإضافة التي تُقَوّي العلاقة أكثر.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
02:01 PM

وزير الصناعة البحريني: زيارة ولي العهد لبلادنا ستعطي العلاقات زخمًا جديدًا

أوضح أن روابط البلدين ممتدة لجذور تاريخية طويلة ويجمعهما مصير مشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، أن عمق العلاقات "السعودية البحرينية"، يمتد لجذور تاريخية طويلة؛ مشددًا على أن زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ستحقق نتائج إيجابية.

وقال: يصعب تلخيص علاقة البلدين في حديث مختصر؛ فهي علاقة ممتدة لعشرات السنين، وتتوارثها الأجيال، وتكتسب المزيد من الزخم بمرور الوقت.

وأضاف وفق تصريحاته لقناة "الإخبارية": إنها علاقة اجتماعية واقتصادية واستراتيجية، وهناك مصير مشترك ودين مشترك ومستقبل مشترك، وهي علاقة متميزة.

وأردف: وجود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مملكة البحرين اليوم يعطي العلاقات زخمًا جديدًا، وهذا هو الشعور نفسه الذي نجده عندما نرافق ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد إلى المملكة العربية السعودية، ونشعر بنفس المسؤولية لتوسيع علاقات أكبر.

وتابع: ما بُنِيَ كبير، والطموح أكبر، ومع كثرة هذه الزيارات والاجتماعات على مستوى المسؤولين الحكوميين وحتى على مستوى القطاع الخاص؛ سيتم بناء الإضافة التي تُقَوّي العلاقة أكثر.

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