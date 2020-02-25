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"ارتفاع الموج" بكورنيش جدة يتسبب بأضرار أحد المطاعم وتحويل حركة السير

في حدث نادر الحدوث ومفاجئ.. و"المرور" ينبه

أظهرت اليوم عدة مقاطع متداولة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبب في تعرض أحد المطاعم للأضرار وتحويل حركة السير موقتاً.

ونبّه مرور جدة حينها على قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق.

وأظهرت بعض المقاطع تعرض أحد المطاعم لأضرار مادية نتيجة دخول المياه بداخلها، ووثق مرتادوه الحدث نادر الحدوث والمفاجئ على كورنيش.

كورنيش جدة ارتفاع الموج على كورنيش جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ارتفاع الموج" بكورنيش جدة يتسبب بأضرار أحد المطاعم وتحويل حركة السير
سبق

أظهرت اليوم عدة مقاطع متداولة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبب في تعرض أحد المطاعم للأضرار وتحويل حركة السير موقتاً.

ونبّه مرور جدة حينها على قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق.

وأظهرت بعض المقاطع تعرض أحد المطاعم لأضرار مادية نتيجة دخول المياه بداخلها، ووثق مرتادوه الحدث نادر الحدوث والمفاجئ على كورنيش.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
06:41 PM

"ارتفاع الموج" بكورنيش جدة يتسبب بأضرار أحد المطاعم وتحويل حركة السير

في حدث نادر الحدوث ومفاجئ.. و"المرور" ينبه

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
9,814

أظهرت اليوم عدة مقاطع متداولة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ارتفاع الموج على كورنيش جدة؛ ما تسبب في تعرض أحد المطاعم للأضرار وتحويل حركة السير موقتاً.

ونبّه مرور جدة حينها على قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق.

وأظهرت بعض المقاطع تعرض أحد المطاعم لأضرار مادية نتيجة دخول المياه بداخلها، ووثق مرتادوه الحدث نادر الحدوث والمفاجئ على كورنيش.

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