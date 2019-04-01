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"المسند" راسمًا خريطة الهطولات الربيعية: أمطار في هذه المناطق

قال: نشاط للرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة تثير بعض الغبار اليوم

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار ربيعية متفرقة على عدة مناطق؛ مبينًا أن نشاط الرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة، قد تثير بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تهطل أمطار ربيعية متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #عسير #نجران #الحدود_الشمالية #الشرقية وربما جنوب منطقة #الرياض".

وأضاف: "تمر بنشاط الرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة اليوم -وفقًا للخريطة المرفقة- وقد تثير بعض #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة على وجه التقريب شمال شرق #السعودية".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها)، كذلك على أجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" راسمًا خريطة الهطولات الربيعية: أمطار في هذه المناطق
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار ربيعية متفرقة على عدة مناطق؛ مبينًا أن نشاط الرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة، قد تثير بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تهطل أمطار ربيعية متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #عسير #نجران #الحدود_الشمالية #الشرقية وربما جنوب منطقة #الرياض".

وأضاف: "تمر بنشاط الرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة اليوم -وفقًا للخريطة المرفقة- وقد تثير بعض #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة على وجه التقريب شمال شرق #السعودية".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها)، كذلك على أجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
08:46 AM

"المسند" راسمًا خريطة الهطولات الربيعية: أمطار في هذه المناطق

قال: نشاط للرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة تثير بعض الغبار اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، هطول أمطار ربيعية متفرقة على عدة مناطق؛ مبينًا أن نشاط الرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة، قد تثير بعض الغبار خاصة في المناطق المفتوحة.

وقال "المسند" عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تهطل أمطار ربيعية متفرقة على أجزاء محدودة من مناطق: #عسير #نجران #الحدود_الشمالية #الشرقية وربما جنوب منطقة #الرياض".

وأضاف: "تمر بنشاط الرياح السطحية الغربية معتدلة البرودة اليوم -وفقًا للخريطة المرفقة- وقد تثير بعض #الغبار خاصة في المناطق المفتوحة على وجه التقريب شمال شرق #السعودية".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران والأجزاء الشرقية منها)، كذلك على أجزاء من منطقتيْ الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.

كما توقعت انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

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