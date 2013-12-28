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اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين تعميمًا لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التنظيمات الخاصة بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ يوم 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 7 فبراير 2021.

وأكد الاتحاد السعودي أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك عوضًا عن مسيّرات الرواتب التي تم الاستغناء عنها.

وتهدف لائحة الكفاءة المالية إلى تنفيذ المعايير المنظِّمة لإدارة الأندية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لضمان استقرارها، وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

يُذكر أن لجنة الكفاءة المالية تضم في عضويتها فريق عمل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد
سبق

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين تعميمًا لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التنظيمات الخاصة بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ يوم 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 7 فبراير 2021.

وأكد الاتحاد السعودي أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك عوضًا عن مسيّرات الرواتب التي تم الاستغناء عنها.

وتهدف لائحة الكفاءة المالية إلى تنفيذ المعايير المنظِّمة لإدارة الأندية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لضمان استقرارها، وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

يُذكر أن لجنة الكفاءة المالية تضم في عضويتها فريق عمل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:59 PM

اتحاد القدم يخاطب الأندية: شهادة الكفاءة المالية شرط تسجيل اللاعبين الجدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين تعميمًا لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التنظيمات الخاصة بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ يوم 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 7 فبراير 2021.

وأكد الاتحاد السعودي أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك عوضًا عن مسيّرات الرواتب التي تم الاستغناء عنها.

وتهدف لائحة الكفاءة المالية إلى تنفيذ المعايير المنظِّمة لإدارة الأندية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لضمان استقرارها، وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

يُذكر أن لجنة الكفاءة المالية تضم في عضويتها فريق عمل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.

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