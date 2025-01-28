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وزير الرياضة "الفيصل": 3 نقاط جديدة وخطوة مهمة نحو الوصول للمونديال

بعد تجاوز المنتخب السعودي محطة عمان

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد الفوز على شقيقه العماني، بهدف دون مقابل، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الفيصل عبر حسابه على موقع تويتر "الحمد لله.. ألف مبروك يا أبطال.. 3 نقاط جديدة وخطوة مهمة نحو الوصول للمونديال بإذن الله".

يذكر أن المنتخب السعودي يتربع على قمة مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، ويحتاج لتخطي عقبة اليابان من أجل حسم التأهل لمونديال قطر "رسمياً"، أو التعادل وعدم انتصار أستراليا على عمان في الجولة المقبلة.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي كأس العالم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة "الفيصل": 3 نقاط جديدة وخطوة مهمة نحو الوصول للمونديال
سبق

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد الفوز على شقيقه العماني، بهدف دون مقابل، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الفيصل عبر حسابه على موقع تويتر "الحمد لله.. ألف مبروك يا أبطال.. 3 نقاط جديدة وخطوة مهمة نحو الوصول للمونديال بإذن الله".

يذكر أن المنتخب السعودي يتربع على قمة مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، ويحتاج لتخطي عقبة اليابان من أجل حسم التأهل لمونديال قطر "رسمياً"، أو التعادل وعدم انتصار أستراليا على عمان في الجولة المقبلة.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
12:21 AM
اخر تعديل
28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
02:27 AM

وزير الرياضة "الفيصل": 3 نقاط جديدة وخطوة مهمة نحو الوصول للمونديال

بعد تجاوز المنتخب السعودي محطة عمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,219

قدم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد الفوز على شقيقه العماني، بهدف دون مقابل، مساء أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الفيصل عبر حسابه على موقع تويتر "الحمد لله.. ألف مبروك يا أبطال.. 3 نقاط جديدة وخطوة مهمة نحو الوصول للمونديال بإذن الله".

يذكر أن المنتخب السعودي يتربع على قمة مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، ويحتاج لتخطي عقبة اليابان من أجل حسم التأهل لمونديال قطر "رسمياً"، أو التعادل وعدم انتصار أستراليا على عمان في الجولة المقبلة.

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