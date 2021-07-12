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"كفاءة": العزل الحراري يطيل عمر المبنى ويقلل التشققات الإنشائية ويقلل قيمة "الفواتير"

معادلة الفقدان والكسب في الشتاء والصيف أهم مميزاته

أفاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بأن "العزل الحراري" يُعرّف بأنه: التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خاصة الجدران، والأسقف، والنوافذ، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل كما في الصيف "كسب حراري".

وقال المركز: "قياس كفاءة الطاقة في مواد العزل الحراري يتم من خلال الانتقالية الحرارية لكافة عناصر البناء الخارجية، أي ما يعرف علمياً بـ: U-Value، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة U-Value زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء".

وأردف: "تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني، بحسب المختصين، في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء".

وأضاف المركز: "يقلل كذلك من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة".

كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة": العزل الحراري يطيل عمر المبنى ويقلل التشققات الإنشائية ويقلل قيمة "الفواتير"
سبق

أفاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بأن "العزل الحراري" يُعرّف بأنه: التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خاصة الجدران، والأسقف، والنوافذ، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل كما في الصيف "كسب حراري".

وقال المركز: "قياس كفاءة الطاقة في مواد العزل الحراري يتم من خلال الانتقالية الحرارية لكافة عناصر البناء الخارجية، أي ما يعرف علمياً بـ: U-Value، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة U-Value زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء".

وأردف: "تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني، بحسب المختصين، في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء".

وأضاف المركز: "يقلل كذلك من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة".

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
06:46 PM

"كفاءة": العزل الحراري يطيل عمر المبنى ويقلل التشققات الإنشائية ويقلل قيمة "الفواتير"

معادلة الفقدان والكسب في الشتاء والصيف أهم مميزاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" بأن "العزل الحراري" يُعرّف بأنه: التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خاصة الجدران، والأسقف، والنوافذ، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل كما في الصيف "كسب حراري".

وقال المركز: "قياس كفاءة الطاقة في مواد العزل الحراري يتم من خلال الانتقالية الحرارية لكافة عناصر البناء الخارجية، أي ما يعرف علمياً بـ: U-Value، فكلما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة U-Value زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء".

وأردف: "تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني، بحسب المختصين، في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة. وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء".

وأضاف المركز: "يقلل كذلك من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة".

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