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الأخضر يُنهي تحضيراته لليابان بتمارين تكتيكية خاصة

اختتم المنتخب السعودي الأول ظُهر اليوم الأحد تحضيراته لمواجهة منتخب اليابان عصر غد الاثنين في ثُمن نهائي كأس آسيا 2019، وذلك في ملعب التدريب لنادي الشارقة بحضور رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز.

وحرص المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي قبل بداية الحصة التدريبية على زيارة جميع اللاعبين لملعب المباراة في الشارقة للتعرف على طبيعة الأرضية.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلاها تمارين تكتيكية متنوعة، ثم تمرين خاص بتنفيذ الكرات الثابتة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يُنهي تحضيراته لليابان بتمارين تكتيكية خاصة
سبق

اختتم المنتخب السعودي الأول ظُهر اليوم الأحد تحضيراته لمواجهة منتخب اليابان عصر غد الاثنين في ثُمن نهائي كأس آسيا 2019، وذلك في ملعب التدريب لنادي الشارقة بحضور رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز.

وحرص المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي قبل بداية الحصة التدريبية على زيارة جميع اللاعبين لملعب المباراة في الشارقة للتعرف على طبيعة الأرضية.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلاها تمارين تكتيكية متنوعة، ثم تمرين خاص بتنفيذ الكرات الثابتة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
09:47 PM

الأخضر يُنهي تحضيراته لليابان بتمارين تكتيكية خاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الشارقة
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اختتم المنتخب السعودي الأول ظُهر اليوم الأحد تحضيراته لمواجهة منتخب اليابان عصر غد الاثنين في ثُمن نهائي كأس آسيا 2019، وذلك في ملعب التدريب لنادي الشارقة بحضور رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز.

وحرص المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي قبل بداية الحصة التدريبية على زيارة جميع اللاعبين لملعب المباراة في الشارقة للتعرف على طبيعة الأرضية.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، تلاها تمارين تكتيكية متنوعة، ثم تمرين خاص بتنفيذ الكرات الثابتة، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.

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