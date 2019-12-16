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مطر الـ3 ساعات يُغرق الدمام.. و"أمينها" يصرح: تصميم شبكات عالية هدر للمال!

تساؤلات عن دور البوابات الإلكترونية التي وُضعت مؤخراً للحد من المشاكل

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، غرقت بعض الشوارع الرئيسية بمدينة الدمام؛ بسبب الحالة المطرية التي هطلت ظهر اليوم، وأُغلقت بعض الأنفاق والشوارع؛ الأمر الذي اعتاد عليه سكان مدينتيْ الدمام والخبر.

وأُغلق كوبري شارع أبو بكر الصديق، غرب الدمام، بشكل كامل؛ بسبب عدم تصريف مياه الأمطار؛ ما اضطر قائدي المركبات إلى دخول الأحياء وعكس الطرق الرئيسية تفادياً للازدحام، علماً بأن ذلك الكوبري الذي يربط شرق الدمام بغربها، وهو ذو موقع استراتيجي مهم، هو ضحية دائمة لموسم الشتاء في الشرقية؛ بسبب تجمع مياه الأمطار داخله وإغلاقه بشكل كامل.

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أكد في تصريح صحفي سابق استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، وقال: "تعلمنا من الدروس الماضية الشيء الكثير، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الشدة المطرية، وأن تصاميم الشبكات لدينا لمستوى معين، وتصل إلى 50 ملم".

وذكر "الجبير" أن "المستوى إذا تجاوز الـ50 ملم يجب أن يعرف المواطن أن هناك زيادات على الشبكات لا يمكن أن تصمم لشبكات عالية، وهذا يعتبر هدراً للموارد المالية، ويجب أن يقدر المواطن، والمهم ألا يحدث تبعات في الأنفاق".

وأكد المهندس "الجبير" وضع برامج دقيقة واحتياطات عالية وقال: "نحن من أوائل من استخدم البوابات الإلكترونية للحد من المشاكل والتبعات في الأنفاق".

يُذكر أن نفق طريق الملك فهد تقاطع شارع الأمير نايف يوجد به بوابة إلكترونية، وهو ما تحدث عنه أمين المنطقة الشرقية، لكنه غرق وأغلق قبل أربعة أيام بسبب تجمع مياه الأمطار!

أمطار الدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطر الـ3 ساعات يُغرق الدمام.. و"أمينها" يصرح: تصميم شبكات عالية هدر للمال!
سبق

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، غرقت بعض الشوارع الرئيسية بمدينة الدمام؛ بسبب الحالة المطرية التي هطلت ظهر اليوم، وأُغلقت بعض الأنفاق والشوارع؛ الأمر الذي اعتاد عليه سكان مدينتيْ الدمام والخبر.

وأُغلق كوبري شارع أبو بكر الصديق، غرب الدمام، بشكل كامل؛ بسبب عدم تصريف مياه الأمطار؛ ما اضطر قائدي المركبات إلى دخول الأحياء وعكس الطرق الرئيسية تفادياً للازدحام، علماً بأن ذلك الكوبري الذي يربط شرق الدمام بغربها، وهو ذو موقع استراتيجي مهم، هو ضحية دائمة لموسم الشتاء في الشرقية؛ بسبب تجمع مياه الأمطار داخله وإغلاقه بشكل كامل.

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أكد في تصريح صحفي سابق استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، وقال: "تعلمنا من الدروس الماضية الشيء الكثير، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الشدة المطرية، وأن تصاميم الشبكات لدينا لمستوى معين، وتصل إلى 50 ملم".

وذكر "الجبير" أن "المستوى إذا تجاوز الـ50 ملم يجب أن يعرف المواطن أن هناك زيادات على الشبكات لا يمكن أن تصمم لشبكات عالية، وهذا يعتبر هدراً للموارد المالية، ويجب أن يقدر المواطن، والمهم ألا يحدث تبعات في الأنفاق".

وأكد المهندس "الجبير" وضع برامج دقيقة واحتياطات عالية وقال: "نحن من أوائل من استخدم البوابات الإلكترونية للحد من المشاكل والتبعات في الأنفاق".

يُذكر أن نفق طريق الملك فهد تقاطع شارع الأمير نايف يوجد به بوابة إلكترونية، وهو ما تحدث عنه أمين المنطقة الشرقية، لكنه غرق وأغلق قبل أربعة أيام بسبب تجمع مياه الأمطار!

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
07:07 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:37 PM

مطر الـ3 ساعات يُغرق الدمام.. و"أمينها" يصرح: تصميم شبكات عالية هدر للمال!

تساؤلات عن دور البوابات الإلكترونية التي وُضعت مؤخراً للحد من المشاكل

A A A
عبدالله السالم - الدمام
19
17,512

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، غرقت بعض الشوارع الرئيسية بمدينة الدمام؛ بسبب الحالة المطرية التي هطلت ظهر اليوم، وأُغلقت بعض الأنفاق والشوارع؛ الأمر الذي اعتاد عليه سكان مدينتيْ الدمام والخبر.

وأُغلق كوبري شارع أبو بكر الصديق، غرب الدمام، بشكل كامل؛ بسبب عدم تصريف مياه الأمطار؛ ما اضطر قائدي المركبات إلى دخول الأحياء وعكس الطرق الرئيسية تفادياً للازدحام، علماً بأن ذلك الكوبري الذي يربط شرق الدمام بغربها، وهو ذو موقع استراتيجي مهم، هو ضحية دائمة لموسم الشتاء في الشرقية؛ بسبب تجمع مياه الأمطار داخله وإغلاقه بشكل كامل.

أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أكد في تصريح صحفي سابق استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، وقال: "تعلمنا من الدروس الماضية الشيء الكثير، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الشدة المطرية، وأن تصاميم الشبكات لدينا لمستوى معين، وتصل إلى 50 ملم".

وذكر "الجبير" أن "المستوى إذا تجاوز الـ50 ملم يجب أن يعرف المواطن أن هناك زيادات على الشبكات لا يمكن أن تصمم لشبكات عالية، وهذا يعتبر هدراً للموارد المالية، ويجب أن يقدر المواطن، والمهم ألا يحدث تبعات في الأنفاق".

وأكد المهندس "الجبير" وضع برامج دقيقة واحتياطات عالية وقال: "نحن من أوائل من استخدم البوابات الإلكترونية للحد من المشاكل والتبعات في الأنفاق".

يُذكر أن نفق طريق الملك فهد تقاطع شارع الأمير نايف يوجد به بوابة إلكترونية، وهو ما تحدث عنه أمين المنطقة الشرقية، لكنه غرق وأغلق قبل أربعة أيام بسبب تجمع مياه الأمطار!

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