النائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة المغربية

يبحث عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع "النباوي"

بدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب يرافقه عدد من أعضاء النيابة العامة , زيارة رسمية إلى المملكة المغربية تلبية لدعوة رسمية من الوكيل العام للعاهل المغربي رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.

وسيبحث الشيخ المعجب مع نظيره المغربي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جهازي النيابة العامة في البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وقال الشيخ المعجب: إن الزيارة تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين النيابة العامة ونظيرتها المغربية، وتفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين، في جميع المجالات.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية؛ حريصان على توطيد العلاقات الأخوية والمهنية بين الأجهزة في كلا البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذا التواصل هو نتيجة العلاقات المميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

يذكر أن النائب العام والوفد المرافق سيلتقي عددا من الوزراء ومسؤولي هيئات النيابة العامة والمتخصصة في المملكة المغربية.