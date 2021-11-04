النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

عطل يصيب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من دول العالم

أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة

أكد موقع "داون ديتكتر" المعني بمتابعة عمل مواقع الإنترنت في العالم، أن عطلاً أصاب منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من البلدان، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشار الموقع، إلى أن "أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إذ سجل المستخدمون لإنستغرام مشاكل مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم وكذلك عند محاولة الوصول إلى الموقع، كما تم الإبلاغ عن أعطال الخدمة في روسيا".

وأضاف: "لوحظت أعطال على نطاق أصغر في عمل منصة (فيسبوك) في عدد من البلدان، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات في روسيا".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) مطلع شهر أكتوبر الماضي، انقطاعاً عالمياً أثر على العديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح الموقع، أن "العطل الذي أصاب الشبكة العنكبوتية لما يقرب من ست ساعات كانت بسبب خطأ ارتكبه مهندسو الشركة".

واضطر رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، الذي حول تسميتها إلى "ميتا"، لتقديم اعتذار علني عما حدث .

الرئيسية/ محطات

اعلان
عطل يصيب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من دول العالم
سبق

أكد موقع "داون ديتكتر" المعني بمتابعة عمل مواقع الإنترنت في العالم، أن عطلاً أصاب منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من البلدان، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشار الموقع، إلى أن "أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إذ سجل المستخدمون لإنستغرام مشاكل مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم وكذلك عند محاولة الوصول إلى الموقع، كما تم الإبلاغ عن أعطال الخدمة في روسيا".

وأضاف: "لوحظت أعطال على نطاق أصغر في عمل منصة (فيسبوك) في عدد من البلدان، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات في روسيا".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) مطلع شهر أكتوبر الماضي، انقطاعاً عالمياً أثر على العديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح الموقع، أن "العطل الذي أصاب الشبكة العنكبوتية لما يقرب من ست ساعات كانت بسبب خطأ ارتكبه مهندسو الشركة".

واضطر رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، الذي حول تسميتها إلى "ميتا"، لتقديم اعتذار علني عما حدث .

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
12:07 AM

عطل يصيب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من دول العالم

أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
397

أكد موقع "داون ديتكتر" المعني بمتابعة عمل مواقع الإنترنت في العالم، أن عطلاً أصاب منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" في عدد من البلدان، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أشار الموقع، إلى أن "أكبر عدد من الشكاوى ورد من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إذ سجل المستخدمون لإنستغرام مشاكل مع التطبيق وعند الاتصال بالخادم وكذلك عند محاولة الوصول إلى الموقع، كما تم الإبلاغ عن أعطال الخدمة في روسيا".

وأضاف: "لوحظت أعطال على نطاق أصغر في عمل منصة (فيسبوك) في عدد من البلدان، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إخفاقات في روسيا".

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) مطلع شهر أكتوبر الماضي، انقطاعاً عالمياً أثر على العديد من الخدمات الأخرى.

وأوضح الموقع، أن "العطل الذي أصاب الشبكة العنكبوتية لما يقرب من ست ساعات كانت بسبب خطأ ارتكبه مهندسو الشركة".

واضطر رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، الذي حول تسميتها إلى "ميتا"، لتقديم اعتذار علني عما حدث .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,059
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة