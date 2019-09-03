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محافظ شقراء يزور عددًا من المدارس ‏ويلتقي المعلمين والطلاب

تفقّد سير الدراسة والهيئة التعليمية وأشاد بالجهود المبذولة

‏زار محافظ شقراء عادل ‏بن عبد الله ‏البواردي، صباح اليوم، عددًا من ‏مدارس تعليم شقراء، شملت: ثانوية الملك عبد الله، ومتوسطة الوقف، وابتدائية غسلة بالقرائن؛ قدم خلالها التهنئة لأبنائه الطلاب، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلاً بالجد ‏والاجتهاد، واستمع لمطالبهم وتفقّد سير الدراسة في أسبوعها الأول.

وبدأ محافظ شقراء عادل البواردي، جولته على مدارس المحافظة باكرًا، برفقة مدير التعليم الدكتور خالد ‏بن محمد الشبانة؛ حيث استهلّ الجولة بزيارة لثانوية الملك عبد الله، التقى خلالها بقائد المدرسة سعد الحافي.

وتجول على الفصول ‏الدراسية والهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة، وحضر ورشة ‏مبادرة ماهر للمعلمين، واطلع على تجهيزاتها والتقى المعلمين المتدربين على آليات تشغيلها.

بعد ذلك زار متوسطة الوقف، ‏وكان في استقباله: قائد المدرسة سهول العتيبي‏، وصحبه في جولة على الفصول الدراسية، ثم التقى المحافظ بالطلاب وشاركهم الحديث في وقت استراحة الإفطار.

واختتم "البواردي" جولته بزيارة ابتدائية مدرسة غسلة الابتدائية في مبناها الجديد في حي ‏المصيف بالجبل، و‏رافقه رئيس المركز علي العمار‏، وكان في استقباله ‏قائد المدرسة عزام المناع.

وتجوّل المحافظ في أرجاء المبنى ومرافقه، وتفقّد الفصول الدراسية والصالة الرياضية المغلقة، وقدم محافظ شقراء شكره وتقديره لمدير التعليم، وقادة المدارس والمعلمين والإداريين؛ على الجهود المبذولة من قبل الهيئة التعليمية والإدارية.

من جانبه رفع مدير التعليم، شكره وتقديره للمحافظ على تواصله مع الميدان التربوي والالتقاء بأبنائه الطلاب وإخوانه قادة ومعلمي وإداريي المدارس؛ ‏حرصًا ‏منه على الوقوف على بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ.

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محافظ شقراء يزور عددًا من المدارس ‏ويلتقي المعلمين والطلاب
سبق

‏زار محافظ شقراء عادل ‏بن عبد الله ‏البواردي، صباح اليوم، عددًا من ‏مدارس تعليم شقراء، شملت: ثانوية الملك عبد الله، ومتوسطة الوقف، وابتدائية غسلة بالقرائن؛ قدم خلالها التهنئة لأبنائه الطلاب، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلاً بالجد ‏والاجتهاد، واستمع لمطالبهم وتفقّد سير الدراسة في أسبوعها الأول.

وبدأ محافظ شقراء عادل البواردي، جولته على مدارس المحافظة باكرًا، برفقة مدير التعليم الدكتور خالد ‏بن محمد الشبانة؛ حيث استهلّ الجولة بزيارة لثانوية الملك عبد الله، التقى خلالها بقائد المدرسة سعد الحافي.

وتجول على الفصول ‏الدراسية والهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة، وحضر ورشة ‏مبادرة ماهر للمعلمين، واطلع على تجهيزاتها والتقى المعلمين المتدربين على آليات تشغيلها.

بعد ذلك زار متوسطة الوقف، ‏وكان في استقباله: قائد المدرسة سهول العتيبي‏، وصحبه في جولة على الفصول الدراسية، ثم التقى المحافظ بالطلاب وشاركهم الحديث في وقت استراحة الإفطار.

واختتم "البواردي" جولته بزيارة ابتدائية مدرسة غسلة الابتدائية في مبناها الجديد في حي ‏المصيف بالجبل، و‏رافقه رئيس المركز علي العمار‏، وكان في استقباله ‏قائد المدرسة عزام المناع.

وتجوّل المحافظ في أرجاء المبنى ومرافقه، وتفقّد الفصول الدراسية والصالة الرياضية المغلقة، وقدم محافظ شقراء شكره وتقديره لمدير التعليم، وقادة المدارس والمعلمين والإداريين؛ على الجهود المبذولة من قبل الهيئة التعليمية والإدارية.

من جانبه رفع مدير التعليم، شكره وتقديره للمحافظ على تواصله مع الميدان التربوي والالتقاء بأبنائه الطلاب وإخوانه قادة ومعلمي وإداريي المدارس؛ ‏حرصًا ‏منه على الوقوف على بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
05:28 PM

محافظ شقراء يزور عددًا من المدارس ‏ويلتقي المعلمين والطلاب

تفقّد سير الدراسة والهيئة التعليمية وأشاد بالجهود المبذولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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‏زار محافظ شقراء عادل ‏بن عبد الله ‏البواردي، صباح اليوم، عددًا من ‏مدارس تعليم شقراء، شملت: ثانوية الملك عبد الله، ومتوسطة الوقف، وابتدائية غسلة بالقرائن؛ قدم خلالها التهنئة لأبنائه الطلاب، وتمنى لهم عامًا دراسيًّا حافلاً بالجد ‏والاجتهاد، واستمع لمطالبهم وتفقّد سير الدراسة في أسبوعها الأول.

وبدأ محافظ شقراء عادل البواردي، جولته على مدارس المحافظة باكرًا، برفقة مدير التعليم الدكتور خالد ‏بن محمد الشبانة؛ حيث استهلّ الجولة بزيارة لثانوية الملك عبد الله، التقى خلالها بقائد المدرسة سعد الحافي.

وتجول على الفصول ‏الدراسية والهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة، وحضر ورشة ‏مبادرة ماهر للمعلمين، واطلع على تجهيزاتها والتقى المعلمين المتدربين على آليات تشغيلها.

بعد ذلك زار متوسطة الوقف، ‏وكان في استقباله: قائد المدرسة سهول العتيبي‏، وصحبه في جولة على الفصول الدراسية، ثم التقى المحافظ بالطلاب وشاركهم الحديث في وقت استراحة الإفطار.

واختتم "البواردي" جولته بزيارة ابتدائية مدرسة غسلة الابتدائية في مبناها الجديد في حي ‏المصيف بالجبل، و‏رافقه رئيس المركز علي العمار‏، وكان في استقباله ‏قائد المدرسة عزام المناع.

وتجوّل المحافظ في أرجاء المبنى ومرافقه، وتفقّد الفصول الدراسية والصالة الرياضية المغلقة، وقدم محافظ شقراء شكره وتقديره لمدير التعليم، وقادة المدارس والمعلمين والإداريين؛ على الجهود المبذولة من قبل الهيئة التعليمية والإدارية.

من جانبه رفع مدير التعليم، شكره وتقديره للمحافظ على تواصله مع الميدان التربوي والالتقاء بأبنائه الطلاب وإخوانه قادة ومعلمي وإداريي المدارس؛ ‏حرصًا ‏منه على الوقوف على بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ.

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