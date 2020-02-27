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بأمر الملك.. ترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم

"اليوسف": تُجسد الاهتمام الذي يجده مرفق القضاء من خادم الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وقال: "إن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وفقهم الله.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. ترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وقال: "إن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وفقهم الله.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
01:55 PM

بأمر الملك.. ترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم

"اليوسف": تُجسد الاهتمام الذي يجده مرفق القضاء من خادم الحرمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتعيين قاضيين على درجة (ملازم قضائي).

وقال: "إن هذا الأمر الملكي الكريم، وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء الإداري ومنسوبيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– من خلال دعم كادره القضائي، ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، وفقهم الله.

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