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عطاءات السعودية.. توزيع كسوة الشتاء على أكثر من 3.700 أسرة في الأردن

توزيع 21 طنًا من السلال الغذائية في مارب و2.000 كرتون تمور بشبوة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظات عمّان، المفرق، إربد البلقاء، مادبا، جرش، عجلون بالأردن، 3.777 حقيبة شتوية، و7.554 بطانية، استفاد منها 3.777 أسرة بواقع 18.885 فرداً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء والذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

تمور للأسر النازحة
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والفئات المحتاجة والأيتام بمديرية بيحان في محافظة شبوة، استفادت منها 2.000 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

21 طنًا من السلال الغذائية
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 21 طنًا و293 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية الوادي، استفاد منها 1,194 فردًا، من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.
يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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عطاءات السعودية.. توزيع كسوة الشتاء على أكثر من 3.700 أسرة في الأردن
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظات عمّان، المفرق، إربد البلقاء، مادبا، جرش، عجلون بالأردن، 3.777 حقيبة شتوية، و7.554 بطانية، استفاد منها 3.777 أسرة بواقع 18.885 فرداً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء والذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

تمور للأسر النازحة
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والفئات المحتاجة والأيتام بمديرية بيحان في محافظة شبوة، استفادت منها 2.000 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

21 طنًا من السلال الغذائية
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 21 طنًا و293 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية الوادي، استفاد منها 1,194 فردًا، من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.
يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
02:35 PM

عطاءات السعودية.. توزيع كسوة الشتاء على أكثر من 3.700 أسرة في الأردن

توزيع 21 طنًا من السلال الغذائية في مارب و2.000 كرتون تمور بشبوة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظات عمّان، المفرق، إربد البلقاء، مادبا، جرش، عجلون بالأردن، 3.777 حقيبة شتوية، و7.554 بطانية، استفاد منها 3.777 أسرة بواقع 18.885 فرداً.
ويأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء والذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

تمور للأسر النازحة
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 كرتون من التمور للأسر النازحة والفئات المحتاجة والأيتام بمديرية بيحان في محافظة شبوة، استفادت منها 2.000 أسرة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

21 طنًا من السلال الغذائية
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 21 طنًا و293 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية الوادي، استفاد منها 1,194 فردًا، من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن.
يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

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