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إيطاليا تسجل 25673 إصابة بفيروس كورونا.. وإسبانيا 6255 حالة

سجلت إيطاليا 25673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و373 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,149,017 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 101,184 وفاة.

فيما سجلت إسبانيا 6255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و166 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,178,356 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 72085 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل 25673 إصابة بفيروس كورونا.. وإسبانيا 6255 حالة
سبق

سجلت إيطاليا 25673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و373 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,149,017 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 101,184 وفاة.

فيما سجلت إسبانيا 6255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و166 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,178,356 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 72085 وفاة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
11:55 PM

إيطاليا تسجل 25673 إصابة بفيروس كورونا.. وإسبانيا 6255 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا 25673 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و373 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,149,017 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 101,184 وفاة.

فيما سجلت إسبانيا 6255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و166 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3,178,356 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 72085 وفاة.

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